Kayıt
07:18 13 Nisan 2018
Ankara+ 23°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    Sığır

    Ucuzlayamayan et için hükümetten yeni adım

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Hükümetin attığı birçok adım sonrası dahi ucuzlamayan, fiyatı daha da artan et için yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre yüzde 10 gümrük vergisiyle 500.000 kasaplık canlı hayvan ithal edilecek.

    Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba
    © AA / Mustafa Güçlü
    Fakıbaba: Kimse et fiyatını yükseltmesin
    Hürriyet'ten Aysel Alp'in aktardığına göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, piyasada spekülatif olarak arttığı iddia edilen kırmızı et fiyatlarını durdurabilmek için 500.000 kasaplık canlı hayvan ithalatı için yetki başvurusunda bulundu. 

    Bakanlığın yüzde 10 gümrük vergisiyle 500 bin canlı hayvan ithalat için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin talep yazısının Başbakanlığa gittiği öğrenildi. Yetkililer, kırmızı et fiyatlarının spekülatif olarak yükseldiğini, ithalat izninin piyasa regülasyonu için istendiğini vurguladılar.

    Milli Gazete’de yer alan habere göre ise Ekonomi Bakanlığı’nın yaptığı çalışmada özel sektöre 500.000 baş kasaplık hayvan ithalat yetkisi verilecek. Geçmişte yapılan hayvan ve et ithalatları sadece Et ve Süt Kurumu yapabiliyordu. Et ve Süt Kurumu, geçtiğimiz aylarda 100.000 başlık kasaplık hayvan ithalatı için iki kere ihale açmış, ancak fiyatların yüksek çıkmasından dolayı ihaleler iptal edilmişti. İthalat kararının yerli üreticiyi kuşkuya düşüreceğine dikkat çeken sektör temsilcileri, “Yerli üretici zarar edecektir. Tüketiciye de fiyat anlamında bu karar çok fazla yansımayacaktır. Burada kaybeden hem üretici hem tüketici olur. İthalat hakkı daha önceki yıllarda da özel sektöre verilmişti. Ancak tüketiciye bir yansıması olmamıştı” ifadelerini kullandı.

    İlgili konular:

    Et fiyatına yüzde 8, süte yüzde 30 zam
    Fakıbaba'dan Rusya'dan et ithalatı açıklaması: İhtiyaçtan değil siyasi
    Et ve Süt Kurumu, 60.000 sığır ithal edecek
    Etiketler:
    İthal et, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Şekilleriyle şaşırtan uzaydaki gök cisimleri
    Şekilleriyle şaşırtan uzaydaki gök cisimleri
    Karikatür
    ABD Dışişleri: Duma’da kimyasal maddenin kullanıldığından eminiz, ama tam olarak ne kullanıldığını bilmiyoruz
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam