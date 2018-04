Ucuzlayamayan et için hükümetten yeni adım

Hükümetin attığı birçok adım sonrası dahi ucuzlamayan, fiyatı daha da artan et için yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre yüzde 10 gümrük vergisiyle 500.000 kasaplık canlı hayvan ithal edilecek.

© AA / Mustafa Güçlü Fakıbaba: Kimse et fiyatını yükseltmesin

Hürriyet'ten Aysel Alp'in aktardığına göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, piyasada spekülatif olarak arttığı iddia edilen kırmızı et fiyatlarını durdurabilmek için 500.000 kasaplık canlı hayvan ithalatı için yetki başvurusunda bulundu.

Bakanlığın yüzde 10 gümrük vergisiyle 500 bin canlı hayvan ithalat için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin talep yazısının Başbakanlığa gittiği öğrenildi. Yetkililer, kırmızı et fiyatlarının spekülatif olarak yükseldiğini, ithalat izninin piyasa regülasyonu için istendiğini vurguladılar.

Milli Gazete’de yer alan habere göre ise Ekonomi Bakanlığı’nın yaptığı çalışmada özel sektöre 500.000 baş kasaplık hayvan ithalat yetkisi verilecek. Geçmişte yapılan hayvan ve et ithalatları sadece Et ve Süt Kurumu yapabiliyordu. Et ve Süt Kurumu, geçtiğimiz aylarda 100.000 başlık kasaplık hayvan ithalatı için iki kere ihale açmış, ancak fiyatların yüksek çıkmasından dolayı ihaleler iptal edilmişti. İthalat kararının yerli üreticiyi kuşkuya düşüreceğine dikkat çeken sektör temsilcileri, “Yerli üretici zarar edecektir. Tüketiciye de fiyat anlamında bu karar çok fazla yansımayacaktır. Burada kaybeden hem üretici hem tüketici olur. İthalat hakkı daha önceki yıllarda da özel sektöre verilmişti. Ancak tüketiciye bir yansıması olmamıştı” ifadelerini kullandı.