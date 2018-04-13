'Bu suça ortak olmayacağız' diyen 2 akademisyene hapis

'HÜKMÜ ŞİMDİDEN BİLİYORUZ'
Benlisoy ve Acar’ın yargılanmalarına dün İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Esas hakkındaki savunması sorulan Stefo Benlisoy, suçlamaları reddederek beraatını talep etti. Ardından söz alan avukatı Ali Soydan, mahkemenin aynı metne imza atan başka akademisyenlerin davalarında mahkumiyet kararı verdiğini anımsatarak, “Bu dosyada ne düşündüğünüzü biliyoruz. Bu adil yargılamayı etkileyen bir durum. Hüküm yargılamanın sonunda verilir ancak biz hükmü şimdiden biliyoruz. Savunmamız bir işe yarayacak mı endişeliyiz” dedi. Başkan Günaydın, Soydan’ın sorusuna “Evet” şeklinde karşılık verdi.
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Bugün yeni bir suç icat edildiğini söyleyen Soydan, “İddianame müvekkili nesnel olmakla suçluyor. Önceden düşünce suçu vardı şimdi düşüncesizlik suçlama konusu. İddianame devleti muhattap alıp PKK’yi almadığı için müvekkili suçluyor” diye konuştu. Avukat Foti Benlisoy ise iddianamenin siyasal metin niteliğinde olduğunu söyledi. Ardından Stefo Benlisoy’a son sözü soruldu. Benlisoy ayağa kalkarak, “Beraatımı talep ediyorum” dedi.
YERİNE OTURMADAN CEZA
DOSYALAR BİRLEŞTİ
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün barış akademisyenlerinin yargılandığı duruşmalar vardı. Mahkeme, dün görülen 10 dosyayı birleştirdi. Yargılamaların yapıldığı diğer mahkemeler şimdiye kadar görülen duruşmalarda avukatların bu talebini reddetti
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