'Bu suça ortak olmayacağız' diyen 2 akademisyene hapis

Barış için Akademisyenler inisiyatifinde Sur, Cizre ve Silopi başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar sırasında yaşanan insan hakları ihlallerine karşı hazırlanan 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza atan 2 akademisyen hakkında hapis cezası verildi.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, bildiriye imza attığı için yargılanan İstanbul Teknik Üniversitesi’nden doktor Stefo Benlisoy ve Özyeğin Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülsüm Acar’a 1’er yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

'HÜKMÜ ŞİMDİDEN BİLİYORUZ'

Benlisoy ve Acar’ın yargılanmalarına dün İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Esas hakkındaki savunması sorulan Stefo Benlisoy, suçlamaları reddederek beraatını talep etti. Ardından söz alan avukatı Ali Soydan, mahkemenin aynı metne imza atan başka akademisyenlerin davalarında mahkumiyet kararı verdiğini anımsatarak, “Bu dosyada ne düşündüğünüzü biliyoruz. Bu adil yargılamayı etkileyen bir durum. Hüküm yargılamanın sonunda verilir ancak biz hükmü şimdiden biliyoruz. Savunmamız bir işe yarayacak mı endişeliyiz” dedi. Başkan Günaydın, Soydan’ın sorusuna “Evet” şeklinde karşılık verdi.

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Bugün yeni bir suç icat edildiğini söyleyen Soydan, “İddianame müvekkili nesnel olmakla suçluyor. Önceden düşünce suçu vardı şimdi düşüncesizlik suçlama konusu. İddianame devleti muhattap alıp PKK’yi almadığı için müvekkili suçluyor” diye konuştu. Avukat Foti Benlisoy ise iddianamenin siyasal metin niteliğinde olduğunu söyledi. Ardından Stefo Benlisoy’a son sözü soruldu. Benlisoy ayağa kalkarak, “Beraatımı talep ediyorum” dedi.

YERİNE OTURMADAN CEZA

Mahkeme başkanı, Benlisoy’a henüz yerine oturmadan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdiğini, hükmün açıklanmasının ise geri bırakıldığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülsüm Acar’ın avukatı Selin Yılmaz ise esasa ilişkin savunmasında müvekkilinin bildiriyi imzalama maksadının barış temelli olduğunu belirtti. Örgüt propagandası suçunun unsurlarının oluşmadığını savunan Yılmaz, Acar’ın beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme Acar’a 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

DOSYALAR BİRLEŞTİ

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün barış akademisyenlerinin yargılandığı duruşmalar vardı. Mahkeme, dün görülen 10 dosyayı birleştirdi. Yargılamaların yapıldığı diğer mahkemeler şimdiye kadar görülen duruşmalarda avukatların bu talebini reddetti