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    ''Bu suça ortak olmayacağız'' bildirisine imza attıkları için yargılanan Barış için Akademisyanler, Hocama dokunma, Üniversiteme dokunma, 5 Aralık 2017, Çağlayan Adalet Sarayı

    'Bu suça ortak olmayacağız' diyen 2 akademisyene hapis

    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    Türkiye
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    Barış için Akademisyenler inisiyatifinde Sur, Cizre ve Silopi başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar sırasında yaşanan insan hakları ihlallerine karşı hazırlanan 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza atan 2 akademisyen hakkında hapis cezası verildi.

    Mahkeme
    © AA /
    3 'Barış için Akademisyenler' imzacısına daha 1 yıl 3 ay hapis cezası
    Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, bildiriye imza attığı için yargılanan İstanbul Teknik Üniversitesi’nden doktor Stefo Benlisoy ve Özyeğin Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülsüm Acar’a 1’er yıl 3’er ay hapis cezası verildi. 

    'HÜKMÜ ŞİMDİDEN BİLİYORUZ'

    Benlisoy ve Acar’ın yargılanmalarına dün İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Esas hakkındaki savunması sorulan Stefo Benlisoy, suçlamaları reddederek beraatını talep etti. Ardından söz alan avukatı Ali Soydan, mahkemenin aynı metne imza atan başka akademisyenlerin davalarında mahkumiyet kararı verdiğini anımsatarak, “Bu dosyada ne düşündüğünüzü biliyoruz. Bu adil yargılamayı etkileyen bir durum. Hüküm yargılamanın sonunda verilir ancak biz hükmü şimdiden biliyoruz. Savunmamız bir işe yarayacak mı endişeliyiz” dedi. Başkan Günaydın, Soydan’ın sorusuna “Evet” şeklinde karşılık verdi.

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    Ankara- Cebeci- Akademisyen- KHK
    © Fotoğraf : DHA
    Mahkeme, 'Barış İçin Akademisyenler'e verilen idari cezayı kaldırdı
    DÜŞÜNCESİZLİK SUÇ OLDU'

    Bugün yeni bir suç icat edildiğini söyleyen Soydan, “İddianame müvekkili nesnel olmakla suçluyor. Önceden düşünce suçu vardı şimdi düşüncesizlik suçlama konusu. İddianame devleti muhattap alıp PKK’yi almadığı için müvekkili suçluyor” diye konuştu. Avukat Foti Benlisoy ise iddianamenin siyasal metin niteliğinde olduğunu söyledi. Ardından Stefo Benlisoy’a son sözü soruldu. Benlisoy ayağa kalkarak, “Beraatımı talep ediyorum” dedi. 

    YERİNE OTURMADAN CEZA

    YÖK
    © AA / Arşiv
    Savcılık, Barış için Akademisyenler'in iddianamesini YÖK'e gönderdi: 'Soruşturmada değerlendirin'
    Mahkeme başkanı, Benlisoy’a henüz yerine oturmadan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdiğini, hükmün açıklanmasının ise geri bırakıldığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülsüm Acar’ın avukatı Selin Yılmaz ise esasa ilişkin savunmasında müvekkilinin bildiriyi imzalama maksadının barış temelli olduğunu belirtti. Örgüt propagandası suçunun unsurlarının oluşmadığını savunan Yılmaz, Acar’ın beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme Acar’a 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

    DOSYALAR BİRLEŞTİ

    İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün barış akademisyenlerinin yargılandığı duruşmalar vardı. Mahkeme, dün görülen 10 dosyayı birleştirdi. Yargılamaların yapıldığı diğer mahkemeler şimdiye kadar görülen duruşmalarda avukatların bu talebini reddetti

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    Etiketler:
    Barış için Akademisyenler İnisiyatifi, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yasemin Gülsüm Acar, Stefo Benlisoy, Türkiye
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