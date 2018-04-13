Mahkemeden kadın kaçırdığı iddia edilen Kırklareli Valisi Çiftçi'ye: Yaklaşma

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Mudanya Kaymakamı olduğu 2014’te kendisi gibi evli olan Meltem Özkalfa ile 2 yıl ilişki yaşadı. Çiftçi’nin, 2016’da Meltem Özkalfa’yı 3 arkadaşıyla kaçırdığı ve ormanlık alanda darp edip ayağını öptürdüğü ileri sürüldü. Meltem Özkalfa’nın kaçırıldığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.
Mudanya’da mahkeme dün Orhan Çiftçi’nin 6 ay süre ile Meltem Özkalfa’nın ev ve iş yerine yaklaşmamasına karar verdi. Aynı saatlerde Vali Orhan Çiftçi, Kırklareli Üniversitesi’ndeki ‘Kariyer Konferansı’nda öğrencilere başarı hikayesini anlatıyordu. Konferanstan sonra Vali Çiftçi’ye plaket verildi.
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