Hakkari'de kömür diye dağıtılan çuvallardan taş çıktı

© Sputnik / Alexander Kryazhev Kömür madenleri satışa çıkarılıyor

Beytüşşebap Kaymakamlığı, Sözcü'den Ali EKber Ertürk'e yaşanan olayı doğruladı ve sorunun, Hakkari dahil bölgenin büyük bölümünde kömür dağıtımı yapan firmadan kaynaklandığını belirtti.

“Çuvallardan kömür yerine taş çıktı” diyen yetkililer, bu nedenle hem muhtarların hem de hak sahibi vatandaşların kömürleri almadıklarını vurguladı. Türkiye Taş Kömürü İşletmesi Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığını dile getirdiler.

Hakkari'de kömür diye dağıtılan çuvallardan taş çıktıhttps://t.co/ST70jQ9r8i pic.twitter.com/1sj6qA4WeN — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 13, 2018

'SOYLU DA GÖRDÜ'

© Sputnik / Alexander Kryazhev Yükselen dolar, kömür fiyatlarının da artmasına sebep oldu

Hak sahiplerinden bir vatandaş da ”Çuvalları açtık baktık, kömür yerine hepsi taş çıktı. İçişleri Bakanı da ilçemize gelmişti. Çuvalları ve içindeki taşları o da gördü. Bakan bey Vali ve Kaymakam'a ‘bunların yerine gerçek kömür gönderilsin' talimatını verdi. Ancak o günden bu yana herhangi bir gelişme olmadı. Yeni kömür gelmediği gibi, taş çıkan kömürlerin hepsi meydanda duruyor” dedi.

Bakanlar Kurulu, 9 Ocak 2018 tarihinde aldığı karar uyarınca muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına devam edilmesini kararlaştırmıştı. İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek muhtaç ailelere, talepleri üzerine asgari 500 kilogram bedelsiz kömür veriliyor.