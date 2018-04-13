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    Sınav- Öğrenci

    MEB'den 'çember sistemi'nde geri adım: Zorunlu 5 tercih şartı 2'ye iniyor

    © AA /
    Türkiye
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    Liseye girişte 'çember sistemi' ile öğrencilere Anadolu, imam hatip ve meslek liselerinden oluşan 9 seçenek sunan MEB, zorunlu 5 tercih şartını 2'ye indirmeye hazırlanıyor.

    Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, liseye girişte merkezi sınava 53 gün kala sadece 'nitelikli' okul listesini yayımlayabilen Milli Eğitim Bakanlığı, tercih sisteminin nasıl olacağını açıklayamadı.

    Okul-Öğrenci
    © AA /
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    Bakanlık 1.2 milyon 8. sınıf öğrencisinden sadece 126 bin 510'u için ‘nitelikli okul' kontenjanı belirlerken, gözler geri kalan 1 milyon öğrencinin liselere nasıl yerleştirileceğine çevrildi.

    MEB, tercih ve yerleştirme esaslarının '2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacağını duyursa da yeni sistemin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

    YEREL YERLEŞTİRME

    Bakanlık ‘nitelikli' öğrencilerin seçileceği merkezi sınava katılmayan veya yeterli puanı alamayan öğrencileri ‘yerel yerleştirme' ile ev adreslerine yakın okullara tercihlerine göre gönderecek. Yerel yerleştirme, okulların bulundukları yer, okulların kontenjanı, okulların türü, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, tercihleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

    TEOG
    © AA / Arşiv
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    Öğrencilerin yüzde 90'ı bu sistemde adrese dayalı kayıt alanına göre yerleştirilmiş olacak. MEB çalışmalarını tamamlayamasa da bakanlık yetkilileri yerel yerleştirmede ‘çember sistemi' kullanılacağını belirtti.

    Bu sistemde oluşturulacak eğitim bölgeleri içerisinde çocuklara ikametgah adreslerinden uzaklaşacak 3 çember sisteminde lise tercihi sunacağı aktarıldı. Her çemberde her okul türünden en az bir okulun yer alacağı, öğrenci ve velilerine 3 Anadolu, 3 imam hatip ve 3 tane de meslek lisesi olmak üzere 9 lise seçme şansı verileceği açıklandı.

    DAĞILIMDA DENGESİZLİK

    Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Okulu
    © REUTERS / Murad Sezer
    61 ilde imam hatip sayısı, Anadolu lisesi sayısını geçti
    Öğrencilerin tercih döneminde kendi çemberlerindeki 9 okuldan 5'ini tercih ederek yerleştirmelerin yapılacağı açıklamaları ise büyük tepkiye neden oldu. Sendikalar ve eğitim uzmanları kesinleşmeyen sisteme yönelik Anadolu, imam hatip ve meslek liselerinin sayısal ve coğrafi dağılımlarının dengesizliği, birçok il ve ilçede Anadolu lisesinin olmaması konularında MEB'e eleştirileri yöneltildi.

    Bakanlığın ise aylardır süren tartışmalar ve yerleştirme sisteminde doğabilecek büyük sorunlara karşı geri adım atmaya hazırlandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre bakanlık, 5 tercih zorunluluğunu esneterek 2'ye düşürecek. Öğrencilerin MEB'in sunduğu okullar arasından en az 2, en fazla 5'ini tercih edebilecek.

    'NİTELİKLİ' OKULLAR TBMM GÜNDEMİNDE

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
    © AA / Lale Köklü
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    HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, MEB'in ‘nitelikli' okul listesini TBMM gündemine taşıdı.

    Listeye göre, tam 34 ilde sınavla girilecek ‘nitelikli' bir Anadolu lisesi bulunmadığını belirten Paylan, "Buna karşı listede, 81 ilin her birinde en az bir Anadolu imam hatip lisesi veya mesleki ve teknik anadolu lisesi yer almaktadır. Üniversiteye giriş sınavındaki başarısı Anadolu imam hatip liseleri ya da mesleki ve teknik Anadolu liselerinden yüksek olan Anadolu liselerinin sayıca az oluşu; özellikle Çanakkale, Çorum, Edirne, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon gibi nüfusu yüksek şehirlerde bir tane bile Anadolu lisesinin listede bulunmaması dikkat çekmektedir" diyerek süreci Bakan İsmet Yılmaz'a sordu.

    Paylan, 1367 okulun kriterlerini, seçildiği kıstasları, 34 ilden Anadolu lisesinin listeye girememesinin nedenini ve listenin çoğunluğunun imam hatip ve meslek liselerinden oluşturulmasıyla ne tür bir eğitim politikası hedeflendiğini sordu.

    Etiketler:
    Fen Lisesi, İmam Hatip Liseleri, Anadolu Lisesi, LGS, MEB, Türkiye
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