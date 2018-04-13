MEB'den 'çember sistemi'nde geri adım: Zorunlu 5 tercih şartı 2'ye iniyor

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, liseye girişte merkezi sınava 53 gün kala sadece 'nitelikli' okul listesini yayımlayabilen Milli Eğitim Bakanlığı, tercih sisteminin nasıl olacağını açıklayamadı.
MEB, tercih ve yerleştirme esaslarının '2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacağını duyursa da yeni sistemin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
YEREL YERLEŞTİRME
Bakanlık ‘nitelikli' öğrencilerin seçileceği merkezi sınava katılmayan veya yeterli puanı alamayan öğrencileri ‘yerel yerleştirme' ile ev adreslerine yakın okullara tercihlerine göre gönderecek. Yerel yerleştirme, okulların bulundukları yer, okulların kontenjanı, okulların türü, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, tercihleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.
Bu sistemde oluşturulacak eğitim bölgeleri içerisinde çocuklara ikametgah adreslerinden uzaklaşacak 3 çember sisteminde lise tercihi sunacağı aktarıldı. Her çemberde her okul türünden en az bir okulun yer alacağı, öğrenci ve velilerine 3 Anadolu, 3 imam hatip ve 3 tane de meslek lisesi olmak üzere 9 lise seçme şansı verileceği açıklandı.
DAĞILIMDA DENGESİZLİK
Bakanlığın ise aylardır süren tartışmalar ve yerleştirme sisteminde doğabilecek büyük sorunlara karşı geri adım atmaya hazırlandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre bakanlık, 5 tercih zorunluluğunu esneterek 2'ye düşürecek. Öğrencilerin MEB'in sunduğu okullar arasından en az 2, en fazla 5'ini tercih edebilecek.
'NİTELİKLİ' OKULLAR TBMM GÜNDEMİNDE
Listeye göre, tam 34 ilde sınavla girilecek ‘nitelikli' bir Anadolu lisesi bulunmadığını belirten Paylan, "Buna karşı listede, 81 ilin her birinde en az bir Anadolu imam hatip lisesi veya mesleki ve teknik anadolu lisesi yer almaktadır. Üniversiteye giriş sınavındaki başarısı Anadolu imam hatip liseleri ya da mesleki ve teknik Anadolu liselerinden yüksek olan Anadolu liselerinin sayıca az oluşu; özellikle Çanakkale, Çorum, Edirne, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon gibi nüfusu yüksek şehirlerde bir tane bile Anadolu lisesinin listede bulunmaması dikkat çekmektedir" diyerek süreci Bakan İsmet Yılmaz'a sordu.
Paylan, 1367 okulun kriterlerini, seçildiği kıstasları, 34 ilden Anadolu lisesinin listeye girememesinin nedenini ve listenin çoğunluğunun imam hatip ve meslek liselerinden oluşturulmasıyla ne tür bir eğitim politikası hedeflendiğini sordu.
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