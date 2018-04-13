Demirtaş: Ölüm bile bazı yaşayanlardan daha iyi siyaset yapar

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla yargılandığı davanın 3. gün oturumunda savunmasına devam etti.
Cumhuriyet'in aktardığına göre, Demirtaş savunmasında şunları şöyledi:
"Milletvekilleri terörle mücadele elemanı değildir. Siyasi partiler terörle mücadele enstrümanı değildir. Bir milletvekili olarak görevlerimden biri de, yakılıp yıkılan kentlerdeki sivillerin sesi soluğu olmaktır.
'CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ BİZ BELİRLERİZ'
Hakimler kararlarıyla konuşurlar, ara kararlarınıza bakılınca sizin de nasıl konuşacağınız belli.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini belirleyecek olan biziz. Benim ölüm bile bazı yaşayanlardan daha iyi siyaset yapar. O nedenle siyasi yasaklı olsak bile Cumhurbaşkanlığı seçimlerini biz belirleriz."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)