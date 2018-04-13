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    öğretmen

    Sözleşmeli öğretmenlik şartları açıklandı

    © AA /
    Türkiye
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    Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 5 bin sözleşmeli öğretmen pozisyonuna atanmak için başvuruda bulunacaklarda aranacak şartlar belirlendi.

    MEB'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ek ders ücreti karşılığında görev yapanlardan, 5 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için başvurularda Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde öngörülen genel şartların yanında aranacak şartlar duyuruldu.

    Öğretmen atama
    © AA / Arşiv
    5 bin yeni sözleşmeli öğretmen atanacak
    Buna göre, başvuru yapacakların, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması gerekiyor.

    Ek ders ücreti karşılığında yaptıkları görevlerinden dolayı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödemesinin olması ve mezun oldukları yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması da aranan şartlar arasında bulunuyor.

    'KPSS'DE 50 VE ÜZERİNDE PUAN ŞARTI'

    Öte yandan, öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifika programından birini başarıyla tamamlamış olmaları gerekiyor.

    İsmet Yılmaz
    © AA / Mesut Varol
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    Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca yüksek öğrenimleri veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumları ya da programlarına denkliğinin bulunması gerekiyor.

    Başvuru yapacaklarda, 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı'nda, atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121-KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmaları şartı aranıyor.

    'CEZA ALMAMIŞ OLMALARI GEREKİYOR'

    öğretmen
    © AA /
    Öğretmen ataması başvuruları başladı
    Ayrıca, başvuruda bulunacakların, devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olması ve 657 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmaktayken sözleşmeleri feshedilenlerin, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olması da başvuru şartları arasında yer alıyor.

    Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenliğe başvurular, sözlü sınav, atama yapılacak alanlar ve kontenjan çizelgesi ile atama takvimi ve diğer hususlara ilişkin duyurular daha sonra Bakanlığın internet sitesinden yayımlanacak.

    Sözleşmeli öğretmenliğe yapılan atamalar sonucunda boş pozisyon kalması halinde, öğretmenlik için yapılan 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları esas alınarak aynı usulle atama yapılacak.

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    Etiketler:
    atama, öğretmen, KPSS, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye
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