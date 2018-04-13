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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal

    İBB Başkanı Uysal: Bizi Topbaş ile kavga ettiremezsiniz

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, belediye meclisinde şehirdeki belediyeciliğe yönelik eleştirilere "Bizi Kadir (Topbaş) Bey ile kavga ettiremezsiniz. Biz AK Parti kurulduğu günden bu tarafa büyükşehirde, belediyelerde ne yapıldıysa eksisi de bizim, artısı da" diyerek cevap verdi.

    İBB Meclisi'nde dün faaliyet raporu görüşmeleri gerçekleştirildi. İBB Başkanı Uysal, 2017 yılında yapılan çalışmaları ve yapılacak projeleri anlattı. 

    Eski ve yeni İstanbul belediye başkanları Kadir Topbaş - Mevlüt Uysal
    © Fotoğraf : DHA
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    Uysal'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen CHP'li İBB Meclis üyeleri Gökhan Zeybek ve Hakkı Sağlam, Mevlüt Uysal'a eleştiriler yöneltti. Bu eleştirilere yanıt vermek için kürsüye gelen Uysal, şöyle konuştu:

    "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak eksikliklerimiz olabilir, eleştirilecek şeylerimiz olabilir. Her halde takdir edilmesi gereken, en iyi yaptığımız şeylerden birisi diye diyebileceğimiz bir şey var ki, o da metro. Şu anda büyükşehir belediyesi olarak 170 kilometrelik metro inşaatımız var. 117 kilometre de bakanlığın metro inşaatı var. İstanbul'da 277 kilometrelik inşaat devam ediyor. Dünyada aynı anda 277 kilometre metro inşaatı devam eden başka bir şehir yok. Yer altında 20 bin kişi çalışıyor sadece İstanbul'da."

    Uysal, oturumda 2017 yılında yapılan çalışmaları ve yapılacak projeleri anlattı. Uysal, "Metro ihaleleriyle ilgili iptal yazılarımızı gönderdik, daha sonra geri çekme gerekçelerimizi anlattık. Dört tane hatta bitirme sözü var. Söz aldıklarımız yıl sonuna, 2019 başına. 31 Aralık itibarıyla Eminönü-Alibeyköy metro hattımız. İnşallah arada bir dava çıkıp engelleyen olmaz. Bundan sonra öyle bir şey olursa dava dosyasıyla birlikte ilan edeceğiz" dedi.

    'KADİR BEY'İ HİÇBİR ZAMAN REDDETMEDİK, REDDETMEYİZ'

    Kadir Topbaş
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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    Uysal, "29 Eylül itibarıyla sizlerin oylarıyla belediye başkanı seçildim. Dörtte üçü onun döneminde yapıldı. Benim verdiğim rakamların tamamı Kadir Topbaş Bey'in döneminde yapılan faaliyetler. Biz Kadir Bey'i hiçbir zaman ret etmedik, ret etmeyiz. Kendi iradesiyle büyükşehir belediye başkanlığından ayrılmış olmakla birlikte partimizde devam ediyor. Bizim partilimiz olarak her zaman savunuruz" diye konuştu.

    'BİR ŞEY OLDUYSA 'KUSURA BAKMAYIN, DÜZELTİRİZ' DERİZ'

    Uysal, "Bizi Kadir Bey ile kavga ettiremezsiniz. O kadar basit. Biz AK Parti kurulduğu günden bu tarafa büyükşehirde, belediyelerde ne yapıldıysa eksisi de bizim, artısı da. Yanlış yapılan bir şey olduysa 'kusura bakmayın özür dileriz, düzeltiriz' deriz. Doğru yapılan bir şey olduysa da sahip çıkarız. Onun için 2017 bütçesinin 29 Eylül öncesine de o manada sahip çıkıyoruz" dedi.

    'KADIKÖY BELEDİYESİ MAHKEME KARARLARINA UYSAYDI CÜMLE ALEME REZİL OLMASAYDIK'

    İstanbul, inşaat, konut
    © AP Photo / Murad Sezer
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    CHP'li meclis üyesi Hakkı Sağlam'ın mahkeme kararlarına uyulması tavsiyesine de cevap veren Uysal, "Mahkeme kararlarına uyuyoruz. Öyle bir şey olursa mahkeme kararına uyulmadığı gerekçesiyle soluğu savcılıkta alırız, o manada bir sıkıntı yok. Keşke Kadıköy Belediye'miz de mahkeme kararlarına uysaydı da rezil olmasaydık cümle aleme. Temennimiz herkesin mahkeme kararına uyması" ifadelerini kullandı.

    'AKM ÖNÜ VE SIRASELVİLER YER ALTINA ALINACAK'

    Taksim'deki çalışmalara dair de bilgi veren Uysal, "Maalesef geçmişte yapılan o eylemlerden, her sene 1 Mayıs gerekçesiyle yapılan eylemlerden, Taksim bir türlü kendisine gelemedi. İnşallah Taksim'i kendisine getireceğiz ve orayı gerçek meydan hale dönüştüreceğiz. Ancak oradaki Atatürk Kültür Merkezi yıkıldı, yeniden yapılıyor. Atatürk Kültür Merkezi'nin önündeki yol da yerin altına alınacak. Yine orada Sıraselviler'e dönen cadde de yer altına alınacak. Orada yine inşaat çalışması yapılacak. Dolayısıyla bu yapılan düzenlemeler geçicidir diyorum" şeklinde konuştu.

    Mevlüt Uysal
    © Fotoğraf : DHA
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    'İ-TAKSİ BÜYÜYECEK'

    İBB Başkanı Uysal, sözlerine şöyle devam etti:

    "i-Taksi ile hemşerilerimizin konfor ve güvenliğini arttırmak adına önemli bir çalışma yapıldı. Sistem sayesinde taksici esnafı ve İstanbul halkı daha kazançlı olacak diye düşünüyorum. Şu anda i-Taksi uygulamasına 5000 taksici dahil. Taksicilerimizin uygulamayla ilgili bazı düzeltme talepleri var. Bunların yaptığımızda 15.000 taksicimizin bu sisteme dahil olacağını düşünüyoruz. Yerli ve milli bir yazılımla çalışan İstanbulkart taksilerde ve alışverişte de kullanılabilir hale dönüştürüldü."

    'GELİR BÜTÇEMİZ 15 MİLYAR 678 MİLYON LİRA'

    İBB'nin 2017 gider bütçemiz 19 milyar 639 milyon lira, gelir bütçesinin 15 milyar 39 milyon lira olarak gerçekleştiğini ve öngörülen 4 milyar 600 milyon liralık borçlanmanın 2 milyar 678 milyon liralık kısmını borçlandıklarına dikkat çeken Uysal, “Yani daha az borçlandık. Ve bütçe dengesini sağlamış olduk. Bu rakamlar bize 2017 bütçesinin yüzde 96 ile gerçekleştiğini gösteriyor. Bu çok büyük bir başarıdır. Performansı çok iyi bir bütçe yılını geride bırakmış oluyoruz. İBB olarak 14,5 milyar TL borcumuz var. Bunun da yarısı kendi şirketimiz olan İGDAŞ'a. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarına göre şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi en iyi derecelerden birine sahip. Türkiye Cumhuriyeti hangi şartlarda borçlanabiliyorsa, biz de belediye olarak aynı şartlarda borçlanabiliyoruz" diye konuşu.

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    Etiketler:
    CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hakkı Sağlam, Gökhan Zeybek, Kadir Topbaş, Mevlüt Uysal, İstanbul, Türkiye
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