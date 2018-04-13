Kılıçdaroğlu'ndan iktidara fezleke tepkisi: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

Konya'da belediye başkanları toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Turgut Özal kendini eleştiren karikatürlere saygı duyuyordu. 2018'de bir karikatür çizin de göreyim. Sorun yaratan kişiler sorun çözemezler. Sorun yaratan kişiler ülkeyi tehlikeye atarlar.
'MİLLETİN BURNUNDAN GETİRDİN'
Genel Başkanımız Sayın @Kilicdarogluk Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/C7aMSTOszE— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) 13 Nisan 2018
'BEN HARAM YEMEDİM'
- (Erdoğan'ın 'Devletten aldığı maaştan başka para kazanmamış' ifadesine tepki) Bu memleketi bu hale getiren Ankara'da oturan beylerdir. Çok açık söylüyorum. Bana maaş dışında para almadın diyorlar. Evet haram yemedim. Haram yemeyi marifet sanıyorlar. Sen haram yediysen boğazında dursun. Ben haram da yedirmem. CHP iktidar olursa malı nasıl götüreceğiz diyorlar.
'AÇIK VE NET SÖYLÜYORUM, VATAN HAİNİSİNİZ'
'SEN MAN ADASI'NDAKİ 1 STERLİNLİK ŞİRKETTE 15 MİLYON DOLARLIK NE YAPTIN?'
- Her şey yerli yapılıyor, üretiliyor. Neden ihaleyi dolarla yapıyorsun? Yeşile merakın, dolara merakın nereden geliyor senin? Köprüyü, hastaneyi buradaki malzemelerle yapıyorsun, neden dolarla ihale açıyorsun? Vatandaş dolarları bozdurdu. Ben Erdoğan'a tek kelime söyledim. Sen servetindeki dolarları bozdurdun mu? Sen Man Adası'ndaki 1 sterlinlik şirkette 15 milyon dolarlık ne yaptın? Ben onun dolar sevgisini, yeşil sevgisini biliyorum. Şimdi bir daha fezleke hazırlayacaklar, hazırlamazsanız şerefsizsiniz. Bir fezleke ile Kılıçdaroğlu'nun gözünü korkutalım diyorlar. Sizin feriştahınız gelse benim gözümü korkutamaz.© AA / Raşit Aydoğan
'TÜRKİYE'NİN BEKA SORUNUNU YARATAN ANKARA'DAKİ BEYLER'
- Türkiye'nin bir beka sorunu var. O sorunu da yaratan Ankara'daki beylerdir. Cebini düşündüğü için. Bankada doları olan kazanıyor. Kolunu dahi sallamadan doları kar elde ediyor. Bu beyler din iman edebiyatı yapıp akşam elinde viski kadehi ile sohbet edenlerdir bunlar. Bunların tamamı gayri milli. Ankara'daki beylerin döviz hesapları var. Katar samimiyeti nereden geliyor?© REUTERS / Khalil Ashawi
'FAİZİN YÜKSELMESİNİN SEBEBİ SENSİN, FRANSIZLAR MI YÖNETİYOR ÜLKEYİ?'
- Dolara o kadar mahkum oldular ki tefecilere teslim oldular bunlar. Tefeciler de faizi yükselt diyorlar. Sarayı işgal eden zatta diyor ki faiz çok yüksek. Sebebi sensin. Fransızlar mı Amerikalılar mı yönetiyor Türkiye'yi? Sen yönetiyorsun. Yakayı uluslararası tefecilere kaptırdın. Son 15 yılda tefecilere 150 milyar dolar faiz ödediler.© REUTERS / Arnd Wiegmann
'YAKAYI TEFECİYE KAPTIRMIŞ ŞİMDİ BEKA SORUNU DİYOR'
- 15 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye 150 milyar doları bu milletin fakir fukarasından topladığı vergilerle ödediler. Bunların yatacak yerleri yok. Hadi düşür bakalım faizi? İçerideki bir gruba 675 milyar lira ödediler. Esnaf emekli taşeron işçisi kardeşim duysun ödenen faizlerle bu ülkeye ne yapılırdı? Yakayı tefeciye kaptırmış şimdi Türkiye'nin beka sorunu var diyor.
'KARAR ALMIŞLAR, OHAL'İ 3 AY DAHA UZATIYORLAR'
- 20 Temmuz darbesi oldu OHAL ilan ettiler. 'FETÖ'cülerle mücadele edeceğiz.' Bugün karar almışlar tekrar 3 ay daha uzatıyorlar. FETÖ'cüleri temizlemişseniz niye OHAL? Muhalifler için. FETÖ'nün baklavacı esnaf sanayici ayağını buldular siyasi ayağı yok. Söyledim bir numaralı siyasi ayağı sarayda oturan zattır ne istediniz de vermedik diyen zattır. Neyi verdin sen? Gücün garibana yetiyor. Gazeteciler, milletvekilleri içeride. 1 milyona yakın belki de aşkın mağdur yarattılar.
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