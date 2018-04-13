Kayıt
12:03 13 Nisan 2018
Ankara+ 23°C
İstanbul+ 14°C
Canlı Yayın
    Arama
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan iktidara fezleke tepkisi: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

    © AA / Berk Özkan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 40

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında savcılara fezleke düzenletenin iktidar olduğunu söylerken "Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz" dedi. CHP lider, "Bir fezleke ile Kılıçdaroğlu'nun gözünü korkutalım diyorlar. Sizin feriştahınız gelse benim gözümü korkutamaz" ifadesini kullandı.

    Konya'da belediye başkanları toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    • Turgut Özal kendini eleştiren karikatürlere saygı duyuyordu. 2018'de bir karikatür çizin de göreyim. Sorun yaratan kişiler sorun çözemezler. Sorun yaratan kişiler ülkeyi tehlikeye atarlar. 

    'MİLLETİN BURNUNDAN GETİRDİN'

    • Yeşil alan - orman
      © AA / Arşiv
      TBMM'de kabul edildi: Ormanlar satışa çıkarılıyor
      Ülkenin beka sorunu vardır. 16 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor. Saat başı CHP diyorlar, CHP ne yaptı size? Biz yönetiyorsak eleştirin. Dolar almış başını gidiyor, CHP diyorlar. Ortadoğu bataklığına CHP soktuysa eleştirin. Benim yanlışlarımı neden millete söylüyor, millete şikayet ediyorsun diyorlar. Kime şikayet edeceğim. Milletin burnundan getirdin. Tahıl ambarı Konya'dayız değil mi? Bütün tahıllar dışarıdan geliyor, sorumlusu CHP mi?

    'BEN HARAM YEMEDİM'

    • (Erdoğan'ın 'Devletten aldığı maaştan başka para kazanmamış' ifadesine tepki) Bu memleketi bu hale getiren Ankara'da oturan beylerdir. Çok açık söylüyorum. Bana maaş dışında para almadın diyorlar. Evet haram yemedim. Haram yemeyi marifet sanıyorlar. Sen haram yediysen boğazında dursun. Ben haram da yedirmem. CHP iktidar olursa malı nasıl götüreceğiz diyorlar.

    'AÇIK VE NET SÖYLÜYORUM, VATAN HAİNİSİNİZ'

    • Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından delegelere teşekkür etti.
      © AA / Erçin Top
      Savcılık, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi
      Savcılara talimat verip Kılıçdaroğlu'na fezleke hazırlayın diyorlar. Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Kılıçdaroğlu fezleke ile geri adım atacak sanıyorlar. Asla geri adım atmam. 50 kere söyledik kışlaya, camiye siyaset sokmayın. Şimdi her yere siyaset soktular. Adalet yok kardeşim. Adalet olsa ben neden 450 kilometre yürüyeyim. Dolar aldı başını gitti. 15 yılda Türk parasını bu kadar dibe götüren olmadı. Bir de milliyiz derler. Mevlana'nın huzurunda söylüyorum, siz gayrimillisiniz. Siz devletin kozmik odasını açıyorsanız. Açık ve net söylüyorum vatan hainisiniz.

    'SEN MAN ADASI'NDAKİ 1 STERLİNLİK ŞİRKETTE 15 MİLYON DOLARLIK NE YAPTIN?'

    • Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA / Raşit Aydoğan
      Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Man Adası belgeleri doğrulandı, istifa edecek misin?
      Her şey yerli yapılıyor, üretiliyor. Neden ihaleyi dolarla yapıyorsun? Yeşile merakın, dolara merakın nereden geliyor senin? Köprüyü, hastaneyi buradaki malzemelerle yapıyorsun, neden dolarla ihale açıyorsun? Vatandaş dolarları bozdurdu. Ben Erdoğan'a tek kelime söyledim. Sen servetindeki dolarları bozdurdun mu? Sen Man Adası'ndaki 1 sterlinlik şirkette 15 milyon dolarlık ne yaptın? Ben onun dolar sevgisini, yeşil sevgisini biliyorum. Şimdi bir daha fezleke hazırlayacaklar, hazırlamazsanız şerefsizsiniz. Bir fezleke ile Kılıçdaroğlu'nun gözünü korkutalım diyorlar. Sizin feriştahınız gelse benim gözümü korkutamaz.

    'TÜRKİYE'NİN BEKA SORUNUNU YARATAN ANKARA'DAKİ BEYLER'

    • Zeytin Dalı Harekatı, Afrin, TSK, ÖSO
      © REUTERS / Khalil Ashawi
      'Türkiye beka tehdidi karşısında gözünü karartmış durumda'
      Türkiye'nin bir beka sorunu var. O sorunu da yaratan Ankara'daki beylerdir. Cebini düşündüğü için. Bankada doları olan kazanıyor. Kolunu dahi sallamadan doları kar elde ediyor. Bu beyler din iman edebiyatı yapıp akşam elinde viski kadehi ile sohbet edenlerdir bunlar. Bunların tamamı gayri milli. Ankara'daki beylerin döviz hesapları var. Katar samimiyeti nereden geliyor?

    'FAİZİN YÜKSELMESİNİN SEBEBİ SENSİN, FRANSIZLAR MI YÖNETİYOR ÜLKEYİ?'

    • Morgan Stanley
      © REUTERS / Arnd Wiegmann
      Morgan Stanley: Merkez Bankası faiz artıracak
      Dolara o kadar mahkum oldular ki tefecilere teslim oldular bunlar. Tefeciler de faizi yükselt diyorlar. Sarayı işgal eden zatta diyor ki faiz çok yüksek. Sebebi sensin. Fransızlar mı Amerikalılar mı yönetiyor Türkiye'yi? Sen yönetiyorsun. Yakayı uluslararası tefecilere kaptırdın. Son 15 yılda tefecilere 150 milyar dolar faiz ödediler. 

    'YAKAYI TEFECİYE KAPTIRMIŞ ŞİMDİ BEKA SORUNU DİYOR'

    • 15 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye 150 milyar doları bu milletin fakir fukarasından topladığı vergilerle ödediler. Bunların yatacak yerleri yok. Hadi düşür bakalım faizi? İçerideki bir gruba 675 milyar lira ödediler. Esnaf emekli taşeron işçisi kardeşim duysun ödenen faizlerle bu ülkeye ne yapılırdı? Yakayı tefeciye kaptırmış şimdi Türkiye'nin beka sorunu var diyor.

    'KARAR ALMIŞLAR, OHAL'İ 3 AY DAHA UZATIYORLAR'

    • 20 Temmuz darbesi oldu OHAL ilan ettiler. 'FETÖ'cülerle mücadele edeceğiz.' Bugün karar almışlar tekrar 3 ay daha uzatıyorlar. FETÖ'cüleri temizlemişseniz niye OHAL? Muhalifler için. FETÖ'nün baklavacı esnaf sanayici ayağını buldular siyasi ayağı yok. Söyledim bir numaralı siyasi ayağı sarayda oturan zattır ne istediniz de vermedik diyen zattır. Neyi verdin sen? Gücün garibana yetiyor. Gazeteciler, milletvekilleri içeride. 1 milyona yakın belki de aşkın mağdur yarattılar.

    Etiketler:
    CHP, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Şekilleriyle şaşırtan uzaydaki gök cisimleri
    Şekilleriyle şaşırtan uzaydaki gök cisimleri
    karikatür
    Trump: Hazır ol Rusya, füzeler gelecek
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam