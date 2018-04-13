Kılıçdaroğlu'ndan iktidara fezleke tepkisi: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında savcılara fezleke düzenletenin iktidar olduğunu söylerken "Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz" dedi. CHP lider, "Bir fezleke ile Kılıçdaroğlu'nun gözünü korkutalım diyorlar. Sizin feriştahınız gelse benim gözümü korkutamaz" ifadesini kullandı.