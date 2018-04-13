'Katil Volkan Bayar, 15 Temmuz gecesi üniversiteye gidip bilgisayarını formatladı'

© AA / Emrah Yaşar Eskişehir'de akademisyenleri öldüren Bayar'ın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye, 6 Nisan'da üniversitede yaşanan katliamla sarsıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Volkan Bayar adlı araştırma görevlisinin, üniversitenin Eğitim Fakültesi'nde düzenlediği saldırıda, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ile öğretim görevlileri Serdar Çağlak ve Yasir Armağan yaşamını yitirdi. Katil Bayar'ın, 103 kişiyi hakkında FETÖ'cülük ithamıyla işinden oldurduğu tartışmaları devam ederken, kendisine sahip çıktığı öne sürülen üniversite rektörü Hasan Gönen'den istifa haberi geldi. Cinayetle ilgili her gün yeni bir bilgi de ortaya çıkmaya devam ediyor.

'BU KATİL FETHULLAHÇIDIR'

Bayar hakkında en son iddia CHP'den geldi. Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, TBMM'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

”Bu katil Fethullahçıdır, 15 Temmuz gecesi bilgisayarına format attığı tespit edildi. FETÖ'nün soruları sızdırdığı 2006 ALES sınavında derece yapmış. Milli Eğitim Bakanlığı'nda FETÖ'nün çok etkin olduğu bir dönemde ABD Denver Üniversitesi'ne eğitime gönderildi."

Yüksel, sözlerine şöyle devam etti:

“Denver Üniversitesi'nde başarılı olamadığı ve yönetmelikler izin vermediği halde Tokat'ta üniversitede araştırma görevlisi yapılmış. Daha sonra Osmangazi Üniversitesi'ne naklen atanıyor. Çok daha önemlisi, 15 Temmuz gecesi üniversiteye gitmiş, odasındaki bilgisayara format atmış."

'İHBAR ETTİĞİ İNSANLAR AKLANDI, HALA GÖREVLERİNE DÖNEMEDİLER'

Yüksel, Bayar'ın darbe girişiminden sonrası 100'den fazla akademisyeni FETÖ'cü olmakla suçladığını ve bu kişilerin yargılamalar sonrası aklanmasına karşın halen görevlerine dönemediklerini hatırlatarak “İhbar edilenler bu katille ilgili üniversiteye şikayet dilekçeleri verdi. Dilekçelerinin hiçbiri işleme alınmamış, kaydedilmemiş, bu adam korunmuş ve kollanmış. Bu katliam, Türkiye'de kol gezen ihbarcılık, iftira ve şiddet atmosferinin ete kemiğe bürünmüş halidir” yorumunda bulundu.