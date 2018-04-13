OHAL 7. kez uzatılıyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016'da ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL), geçtiğimiz Ocak ayında 6. kez 3 ay süreyle daha uzatılmıştı.
OHAL'in yeniden uzatılması teklifi 18 Nisan Çarşamba günü Meclis'te görüşülecek.
OHAL'in uzatılmasıyla ilgili tezkere gelecek hafta çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016'da ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL), geçtiğimiz Ocak ayında 6. kez 3 ay süreyle daha uzatılmıştı.
OHAL'in yeniden uzatılması teklifi 18 Nisan Çarşamba günü Meclis'te görüşülecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)