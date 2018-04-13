Yıldırım: ABD ve Rusya, işleri daha da karmaşık hale getirmemeli

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "ABD ile Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gdiyor. Bölge uzun yıllardır büyük bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
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Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiasına da değinen Yıldırım, "Kimyasal silah kullanımı, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaklıktır" ifadesini kullandı.
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