Yıldırım: ABD ve Rusya, işleri daha da karmaşık hale getirmemeli

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'de yaşanan gerginlik hakkında, "ABD-Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gidiyor. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden uzak durulmasını tavsiye ediyoruz dostlarımıza" değerlendirmesini yaptı.

© AA / İsa Terli Yıldırım'dan ABD ve Rusya'ya: Sokak kavgasını bırakma zamanı

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "ABD ile Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gdiyor. Bölge uzun yıllardır büyük bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiasına da değinen Yıldırım, "Kimyasal silah kullanımı, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaklıktır" ifadesini kullandı.