Erdoğan: Videoları Putin'e gönderdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmeye ilişkin, "Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'de bir an önce barışın temini noktasında neler yapılabiliri görüşme fırsatımız oldu" dedi. Erdoğan ayrıca Duma ve Doğu Guta'ya ait videoları özel temsilcisi aracılığıyla Putin'e gönderdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD ve Rusya'nın Suriye restleşmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmeleri hakkında bilgi veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'deki barışın temini için neler yapılabiliri konuştuk. Barışın tesisi ile bölgede yaşanan trajedinin sona ermesi temennimiz oldu. Duma ve Doğu Guta'daki gelişmeler can yakıcı, felaket adımlarıydı. Bunların ben de video çekimleri vardı. Putin'in özel temsilcisine de verdim. Gelen özel temsilci ile de bunları konuştuk. Sayın Trump ile de konuları etraflıca ele aldık. Sürece yaklaşımlarını sergilerken kendilerine ifadem, kimyasal silahların kullanılması sürecine koalison tutumunun önemli olduğunu, bizim tutumumuzun kararlı olduğunu belirttim. Kimyasal silahlar konusunda sert bir tutumumuz var."

'KİMYASAL SİLAHLARLA MI DAHA ÇOK İNSAN ÖLÜYOR, YOKSA KONVANSİYONEL SİLAHLARLA MI?'

Kimyasal silah konusuna da değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

© REUTERS / Grigory Dukor Lavrov: Kimyasal saldırı iddiaları bir mizansen, arkasında Rusofobik bir ülkenin istihbaratı var

"Kimyasal silahlar uluslararası yasalarda çok farklı bir zemine her ne kadar oturuyorsa da biz bunu değerlendirirken konvansiyonel silahları bir kenara koyamayız. Kimyasal silahlarla mı daha çok insan ölüyor veya öldürülüyor, yoksa konvansiyonel silahlarla mı daha çok insan ölüyor veya öldürülüyor? Tabii ki kimyasal silahlarla ölümler gerçekten bir fecaat, bir felaket ama öbür tarafta da konvansiyonel silahlarla varil bombaları yağdığı zaman insanlar, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmiyor ki hepsini de acımasızca öldürüyorlar. Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya, tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz."

'HAVANIN YUMUŞAMASI SÖZ KONUSU'

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump: Bugün Suriye toplantısı yapacağız, yakında karar vereceğiz

Erdoğan, "Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya ve tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz ve şu andaki son gelişmeler sanki biraz havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu. Görüşmelerimiz devam ediyor, devam edecek" diye konuştu.

Afrin harekatıyla da ilgili bilgi veren Erdoğan, "Şu anda Suriye'nin kuzeyinde Afrin başta olmak üzere daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'yla yürüyen sürecimiz de kararlı bir şekilde yürüdü, yürüyor. Bizim mücadelemiz kesinlikle teröristlerle olan bir mücadeledir, bir işgal hareketi değildir. Bunu da bütün Batı'nın dünyanın bilmesi lazım" dedi.