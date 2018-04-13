CHP'li Özel: OHAL kalkarsa dolar düşer

CHP Grup Başkanvekili Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde esnaf odalarını ziyaret etti. Olağanüstü Hal (OHAL) eleştirisinde bulunan Özel, dövizdeki yükselmenin piyasalara duyulan güvensizlikten kaynaklandığını söyledi.
"Bugün dolar 4 lira 20 kuruşa dayandı. OHAL kalksın, 1 ay içinde dolar 3 buçuğun altına iniyor. Euro 5 lirayı geçti. OHAL kalksın 4 lira 30 kuruşun altına iniyor. Bugün faizler brüt olarak yüzde 20'leri zorluyor. OHAL kalksın, 3-4 ay içinde yeninden yüzde 10'a yaklaşıyor."
Özel, OHAL'i protesto etmek için pazartesi günü oturma eylemi başlatacaklarını sözlerine ekledi.
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