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    OHAL Komisyonu, belge

    OHAL Komisyonu 12 bin başvuruyu inceledi, 301 kişi mesleğe iade edildi

    © AA /
    Türkiye
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    Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere ilişkin 12 bin başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyon, 310 başvuru için mesleğe iade kararı verdi.

    OHAL İnceleme Komisyonu
    © AA /
    OHAL Komisyonu, 108 bin 100 başvurudan 7 bin 200’ünü karara bağlandı
    Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 108 bin 660 müracaat yapıldı.

    OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Buna göre, komisyon, bugün itibarıyla 12 bin başvuruyu sonuçlandırarak, 310 müracaat için mesleğe iadeye hükmetti.

    9700 BAŞVURU REDDEDİLDİ

    OHAL İnceleme Komisyonu
    © AA /
    OHAL Komisyonu'ndan 4316 ret
    OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, başvurulardan 9700'ünü reddederken, bu arada bazı KHK'lar ile göreve iade edilen 1990 başvuru için de ön inceleme kararı aldı.

    Komisyonda, 96.660 başvurunun incelenmesi ise devam ediyor.

    Kararlar, başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderilecek. Başvurusu kabul edilenler, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 15 gün içerisinde kadro unvanına uygun görevlere atanacak.

    DAVA AÇMA HAKKI BULUNUYOR

    OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabilecek.

    Başvurucular, 'ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr' internet adresindeki 'OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi' üzerinden başvurularıyla ilgili bilgi alabilecek.

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    Etiketler:
    OHAL, KHK, OHAL Komisyonu, Türkiye
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