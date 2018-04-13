OHAL Komisyonu 12 bin başvuruyu inceledi, 301 kişi mesleğe iade edildi

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Buna göre, komisyon, bugün itibarıyla 12 bin başvuruyu sonuçlandırarak, 310 müracaat için mesleğe iadeye hükmetti.
9700 BAŞVURU REDDEDİLDİ
Komisyonda, 96.660 başvurunun incelenmesi ise devam ediyor.
Kararlar, başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderilecek. Başvurusu kabul edilenler, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 15 gün içerisinde kadro unvanına uygun görevlere atanacak.
DAVA AÇMA HAKKI BULUNUYOR
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabilecek.
Başvurucular, 'ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr' internet adresindeki 'OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi' üzerinden başvurularıyla ilgili bilgi alabilecek.
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