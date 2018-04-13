28 Şubat davasında 68 sanığa beraat, 21 sanığa müebbet hapis

28 Şubat davasında 68 sanığın beraatına karar verildi. 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Müebbet verilen 21 sanığa yaşları sebebiyle tutuklama yerine yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartı konuldu.

28 Şubat sürecine ilişkin aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 103 sanığın darbe suçundan yargılandığı davada karar açıklandı.

4 KİŞİNİN DAVASI ÖLÜM NEDENİYLE DÜŞTÜ

Aralarında Engin Alan'ın da bulunduğu 68 sanık hakkında beraat kararı verilirken, ölüm nedeniyle 4 kişinin davası düştü. İsmail Hakkı Karadayı, Erok Özkasnak Çevik Bir, Çetin Doğan, Kemal Gürüz ve İlhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi.

MÜEBBET HAPİSLE CEZALANDIRILAN İSİMLER

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Müebbet hapis cezasına çarptırılan isimler, İsmail Hakkı Karadayı, Erok Özkasnak Çevik Bir, Çetin Doğan, Kemal Gürüz, İlhan Kılıç Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Dizdar, Çetin Saner, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, Kenan Deniz, Muhittin Erdal Şenel, Vural Avar ve Yıldırım Türkeri.

Mahkeme, yaşları, sağlık durumları da dikkate alınarak haklarında yurt dışına çıkma yasağı ve imza karşılığında adli kontrol uygulanması kararını verdi.