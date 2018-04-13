28 Şubat davasında 68 sanığa beraat, 21 sanığa müebbet hapis

28 Şubat sürecine ilişkin aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 103 sanığın darbe suçundan yargılandığı davada karar açıklandı.
4 KİŞİNİN DAVASI ÖLÜM NEDENİYLE DÜŞTÜ
Aralarında Engin Alan'ın da bulunduğu 68 sanık hakkında beraat kararı verilirken, ölüm nedeniyle 4 kişinin davası düştü. İsmail Hakkı Karadayı, Erok Özkasnak Çevik Bir, Çetin Doğan, Kemal Gürüz ve İlhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi.
MÜEBBET HAPİSLE CEZALANDIRILAN İSİMLER
Mahkeme, yaşları, sağlık durumları da dikkate alınarak haklarında yurt dışına çıkma yasağı ve imza karşılığında adli kontrol uygulanması kararını verdi.
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