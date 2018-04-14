Kurtulmuş: Azgınlara birlik içerisinde cevap vereceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, hiç kimsenin de bizi ötekileştirmesine müsaade etmeyeceğiz. Sadece 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına karşı değil bu coğrafyanın bütün halkına karşı kötü niyetler besleyen bir takım azgınlara karşı da birlik içerisinde cevap vereceğiz" dedi.

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Kurtulmuş ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki toplu açılış törenine katıldı. Kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kurtulmuş, şehrin dünya inanç turizminin önde gelen merkezlerinin başında yer aldığını söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin hiç kimseyi mezhebi ve meşrebi dolayısıyla ayrı görmediğini vurgulayarak, "Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, hiç kimsenin de bizi ötekileştirmesine müsaade etmeyeceğiz. Bir olacağız ve beraber olacağız. Sadece 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına karşı değil bu coğrafyanın bütün halkına karşı kötü niyetler besleyen bir takım azgınlara karşı da birlik içerisinde cevap vereceğiz. Allah birliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, restorasyonu tamamlanan tarihi Balıklıgöl yerleşkesi ile çevresinde yapılan çalışmaların açılışı yapıldı.