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    İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım

    İHH Genel Başkanı Yıldırım: Suriye'ye çok az füze atıldı, içimizi serinletmedi

    © AA /
    Türkiye
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    İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bugün atılan füzeler içimizi serinletmedi. Çok az vuruş yapıldı ve o tesislerin yok edilmediğini, tesislere bir zarar verilmediğini düşünüyoruz. Danışıklı dövüş gibi bir atış yapıldığını düşünüyoruz" dedi.

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    Afyonkarahisar'da termal bir otelde düzenlenen 'Mazlum Coğrafyalar ve Ümmetin Yetimeleri' programına katılan Yıldırım, program öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Doğu Guta'dan çıkarılan sivil halkın sınırda İHH tarafından karşılandığını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Çadır kentler kuruyoruz ve oradaki kimyasal silahtan dolayı etkilenen bir çok insanla karşılaştık. O nedenle bu zalime karşı başka bir zalimin böyle bir müdahalesine 'hayır' dememiz mümkün değil. O kimyasal silahların, tesislerinin vurulması ve yok edilmesi kimin eliyle olursa olsun önemlidir. Doğu Guta'yı boşaltmak için ve Golan Tepeleri'ndeki petrol savaşlarına hazır olmak için ne yazık ki Rusya, sessiz kaldı. İran buna sessiz kaldı ve Esed bunu gerçekleştirdi. Sonuçta da dünyanın gözü önünde bütün savaş gemileri Doğu Akdeniz'e geldi."

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    'DANIŞIKLI DÖVÜŞ GİBİ BİR ATIŞ'

    Yıldırım, savaş gemilerinin Doğu Akdeniz'e gelmesinin esasen ABD'nin bölgeye yerleşme planı olduğunu vurguladı.

    Yaşananların daha çok petrol ve doğalgaz savaşı olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

    "Doğu Akdeniz'deki doğalgazın çıkarılmasında hepsi pay sahibi olmak istiyor. Ayrıca Golan Tepeleri'nde Suudi Arabistan'daki petrole eş, rezervler bulundu. Doğal olarak bu bir savaş sebebi. Bugün atılan füzeler içimizi serinletmedi. Çok az vuruş yapıldı ve o tesislerin yok edilmediğini, tesislere bir zarar verilmediğini düşünüyoruz. Danışıklı dövüş gibi bir atış yapıldığını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde yine kimyasal silahın kullanılma tehlikesi ve riskinin olduğu biliyoruz. Şuana kadar kimyasal silah 28 kere kullanıldı. Buna yönelik de dünya sessiz."

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    Etiketler:
    İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bülent Yıldırım, Suriye, Türkiye
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