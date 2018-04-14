Yıldırım: Suriye'ye yapılan operasyonu olumlu bir adım olarak görüyoruz, daha fazlasına ihtiyaç var

AK Parti'nin Esenler'de gerçekleştirilen olağan kongresinde konuşan Yıldırım, Suriye'ye düzenlenen saldırıyla ilgili olarak şunları söyledi:
- Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. Bugüne kadar neredeydiniz?
AK Parti Esenler 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım (@BA_Yildirim): Kimyasal silah kullanınca mı aklınız başınıza geldi, bugüne kadar neredeydiniz? Bizim hukukumuz göstermelik vicdanı kabul etmiyor. pic.twitter.com/qrDjMuzjcj— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 14 Nisan 2018
- (Suriye'ye yapılan saldırı) Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var.
- Suriye'de barış için çalışan tek bir ülke var, o da Türkiye'dir. O liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
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