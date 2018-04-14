Erdoğan, Suriye'ye saldırı sonrası İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye saldırı düzenleyen ülkelerden olan İngiltere'nin başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

İngiltere Başbakanı May’in Suriye'ye karşı ABD ve Fransa ile birlikte düzenledikleri operasyon hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin kimyasal silahların kullanımını öteden beri net bir şekilde kınadığına dikkati çekti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre Erdoğan, 'Suriye rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği zulmün sona erdirilmesi ve Suriye halkının kalıcı barış ve huzuru için tek yolun siyasi çözüm olduğunu' belirtti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgede gerilimin daha fazla tırmandırılmamasının önemini de vurguladığı kaydedildi.



