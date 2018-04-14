1 milyon lira ödülle aranan IŞİD'li yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) çalışmaları sonucu, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'yeşil' kategoride bulunan 'Ebu Eymen' kod adlı IŞİD'li Mehmet Abitoğlu'nun Suriye'den Türkiye'ye geçiş yaptığı belirlendi. Ekipler yaptığı çalışma sonucu Abitoğlu'nun saklandığı bölgeyi belirledi. Ardından düzenlenen operasyonla Mehmet Abitoğlu gözaltına aldı.
2014 yılında ailesiyle birlikte IŞİD'e katılmak için Suriye'ye geçen Mehmet Abitoğlu'nun, IŞİD'in Türkiye sorumlusu İlhami Balı'nın grubunda olduğu öğrenildi. Başına 1 milyon lira ödül konulan Abitoğlu, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)