1 milyon lira ödülle aranan IŞİD'li yakalandı

IŞİD'in önemli isimleri arasında yer aldığı ifade edilen 'Ebu Eymen' kod adlı Mehmet Abitoğlu, MİT'in de katıldığı bir operasyon ile yakalandı ve tutuklandı. Abitoğlu, 1 milyon lira ödülle aranıyordu.

© AA / Eren Bozkurt IŞİD'in celladı ve istihbaratçısı yakalandı

IŞİD'in önemli isimleri arasında yer aldığı öğrenilen 'Ebu Eymen' kod adlı Mehmet Abitoğlu, Hatay'da yakalandı. Başına 1 milyon lira ödül konulan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'yeşil' kategoride yer alan Abitoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) çalışmaları sonucu, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'yeşil' kategoride bulunan 'Ebu Eymen' kod adlı IŞİD'li Mehmet Abitoğlu'nun Suriye'den Türkiye'ye geçiş yaptığı belirlendi. Ekipler yaptığı çalışma sonucu Abitoğlu'nun saklandığı bölgeyi belirledi. Ardından düzenlenen operasyonla Mehmet Abitoğlu gözaltına aldı.

2014 yılında ailesiyle birlikte IŞİD'e katılmak için Suriye'ye geçen Mehmet Abitoğlu'nun, IŞİD'in Türkiye sorumlusu İlhami Balı'nın grubunda olduğu öğrenildi. Başına 1 milyon lira ödül konulan Abitoğlu, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.