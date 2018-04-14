Doğu Perinçek: Amerika'nın yanında durmak, sizi müslüman yapmaz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da Suriye'ye yönelik ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen saldırıyı değerlendirdi. Perinçek, "Amerika'nın yanında durmak sizi müslüman yapmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Perinçek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'SINIRA GİDİYORUM'

"Suriye devletinin, Suriye ordusunun, Suriye milletinin, kardeşlerimizin, komşularımızın yanındayız. Yüreklerimiz onlarla birlikte çarpıyor. Amerikan emperyalizmine karşı verdikleri bu kahramanca direnişi destekliyoruz. Şimdi Gaziantep'e gidiyorum. Sınırdan da komşularımıza elimi uzatacağım ve onlara Türk milletinin desteğiniz ifade edeceğiz.

'BU HÜKÜMET HAÇLININ HÜKÜMETİ'

ABD'nin füzelerini memnuniyetle karşıladığını açıklayan hükümet, mazlumların, müslümanların vurulmasını memnuniyetle karşılayan Tayyip Erdoğan hükümeti, Türk milletini kesinlikle temsil etmiyor. Bu nasıl müslümanlık, bu nasıl komşuluk, bu nasıl kardaşlık. Bu hükümet haçlının hükümeti. Müslüman dünyası bu haçlıları 1200 yıldır tanıyor. Bütün komşularımıza söz veriyoruz. Türkiye bu hükümetten kurtulacak ve komşularımıza dost olan Vatan Partisi'nin merkezinde olduğu bir hükümet kuracak.

'HİÇBİR FÜZE ABD'Yİ KURTARAMAZ'

ABD'nin bu saldırısının hiçbir kıymeti yoktur. ABD yenilmiştir. Hiçbir füze ABD'yi kurtaramaz. Ortadoğu'nun mazlum halkları Amerika'yı yenmiştir. Şu anda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Erdoğan'ı alkışlıyor. PKK ve FETÖ ile aynı safa düştüler. ABD'nin istediği bir hükümet konumuna düştüler.

'TÜRK MİLLETİ VATAN PARTİSİ'NE GÜVENSİN'

AKP'nin tabanına çağrıda bulunuyoruz. Böyle bir partide yer almayın. Amerikan emperyalizmini alkışlayan partinin yanında durmayın. Amerika'nın yanında durmak, sizi müslüman yapmaz.Türk milleti Vatan Partisi'ne güvensin. Amerika yenilmiştir. Amerika'nın gösteriş saldırılarının kıymeti harbiyesi yoktur."