Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Yapılan operasyonu doğru buluyoruz

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
- (Suriye Hükümeti'ne karşı) Yapılan operasyonu doğru buluyoruz.
- Maalesef Suriye'de oynanan oyun başkadır. Suriye'de yapılan iş, önce rejimin zulmüne sessiz kalmak, ardından bir terör örgütünün el altından destekleyip sahaya sürülmesi, sonra da başka bir terör örgütüyle asıl projeyi hayata geçirmektir. Bunları kimse görmezden gelemez ama biz bunları hep konuştuk, hep söyledik. Biz bu oyunu çoktan çözdük. Biz eğer hedef DEAŞ'sa biz DEAŞ'la zaten savaşıyoruz ya. Biz DEAŞ'a karşı mücadelemizi verdik. Nerede? Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı biz oralardan etkisiz hale getirerek attık.
'ÇÖZÜM ÇABALARINA DESTEK VERECEĞİZ'
- O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu herhalde tasvip etmemiz mümkün değil. Kimse bunun faili, bunun bedelini ödemesi lazım. Böylece rejim son günlerde tırmandırdığı muhaliflere yönelik insanlık dışı hak, hukuk tanımaz saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş oldu.
- Suriye'de etkinlik yürüten unsurlar içinde kontrolü altındaki bölgeleri yeniden yaşanabilir kılan tek güç Türkiye'dir.
- İngiltere Başbakanı sayın Theresa May ile görüştüm. Biraz sonra da Sayın Macron ile görüşeceğim. Arkdaşlarım sayın Putin ile de temas halinde.
- Cenevre ve Astana'da çözüm bulma çabalarına destek vereceğiz.
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