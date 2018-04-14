ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde Suriye saldırısı protestosuna izin verilmedi

© AP Photo / Hassan Ammar ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurdu

Vatan Partisi üyeleri, Suriye'de geçtiğimiz hafta kimyasal silah kullanıldığı iddialarının ardından bu sabaha karşı ABD öncülüğünde düzenlenen hava saldırısını protesto etmek için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin karşısında bulunan Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi önünde toplandı.

Burada basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis, Afrin operasyonu başladıktan sonra Ankara Valiliği'nin il çapında tüm eylemleri yasaklayan bir kararı olduğunu anımsatarak basın açıklamasına izin vermeyeceklerini, direniş göstermeleri halinde müdahale edileceğini ifade etti.

Burada polisle görüşen Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, daha önce ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto ettiklerini anımsatarak basın açıklamasına izin verilmemesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

Polisin Vatan Partisi üyelerine dağılma uyarısında bulunması üzerine grup "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" sloganları atarak dağıldı. Basın açıklaması daha sonra Vatan Partisi'nin Sıhhiye'deki genel merkezi önünde yapıldı.

Vatan Partisi genel merkezi önünde "Emperyalist saldırıya karşı Suriye'nin yanındayız" pankartı önünde basın açıklaması yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, ABD, İngiltere ve Fransa'nın sabaha karşı Suriye'ye gerçekleştirmiş olduğu hava saldırısını, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etmek istediklerini, ancak polisin buna izin vermediğini ifade etti.

'PROTESTOYA İZİN VERMEYEN HÜKÜMETİ KINIYORUZ'

Reyhan, "Maalesef hükümetten emir alan emniyet güçleri buna müsaade etmedi. Türk polisini, Atatürk'ün polisini Amerika'ya kalkan yapan, Amerika'nın korunması için ona görev veren hükümet utansın. Hükümeti kınıyoruz. Türk polisi, Amerika'nın kalkanı değildir. Türk polisi vatanın ve vatandaşın huzuru ve güvenliği için çalışır, Amerika'nın huzuru ve güvenliği için değil. Bu tutumu kınıyoruz, lanetliyoruz" diye konuştu. Reyhan, önümüzdeki günlerde bununla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Daha önce aynı noktada ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto ettiklerini, benzer protestoların hükümete yakın kuruluşlar tarafından da yapıldığını anımsatan Reyhan, "Şimdi bize OHAL gerekçesini sunanlar, valiliğin yasak kararını sunanlar o gün neredeydi? Siz, milletin valisi misiniz, hükümetin valisi misiniz, buna karar verin. Bu tutumu kınıyoruz, kanun önünde bunun hesabını soracağız" dedi.

ABD öncülüğünde Suriye'ye düzenlenen hava saldırısı hakkında konuşan Reyhan, şunları kaydetti:

"Amerika ve peşine takılan İngiltere ve Fransa'dan oluşan haydut çetesi bu sabaha karşı Suriye'yi füzelerle vurdu. Gerçi füzelerin yüzde 70'i havada imha edildi. Amerika, Suriye'de kaybediyor. Sadece savaşı kaybetmiyor, aklını da kaybediyor. Amerika ve peşine takılan sürü, Suriye'deki kaybını Hollywood tarzı şovlarla, göstermelik operasyonlarla ve kimyasal silah yalanlarına sığınarak örtmeye çalışıyor. İstediğiniz füzeleri, tweetleri atın, artık ABD dünyanın kabadayısı değildir. Bölge ülkeleri birleşti, Astana'da bir masa kurdu, Suriye sorununa çözüm üretiyor ve bu bölge ülkelerinin arkanıza teneke bağlayıp sizi Batı Asya'dan, Suriye topraklarından, Ortadoğu'dan kovması yakındır."

HÜKÜMETE SURİYE'YE HAVA SALDIRISINA DESTEK ELEŞTİRİSİ

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Suriye'ye düzenlenen hava saldırısına hükümetin destek vermesini eleştiren Reyhan, şöyle konuştu:

"AKP hükümeti sabahtan bu yana Amerikan füzelerini alkışlıyor. Müslümanların kutsal günü olan, peygamberin göğe yükseldiği gün olarak kabul edilen Miraç Kandili'nde AKP, haçlı ordusunun füzelerini alkışlıyor. Hem cumhurbaşkanlığının, hem hükümetin sözcüleri alkış yarışına girmişlerdir. Yalnızca onlar değil, anamuhalefet partisinin de diğer muhalefet partilerinin de boyaları akmıştır, hepsinin Amerikancılığı ortaya çıkmıştır. Sadece Vatan Partisi bugün haçlının Miraç Kandili'nde yaptığı bu küstah saldırının karşısındadır. Erdoğan yönetimi haçlının yanında yer alarak Türkiye'nin Rusya ve İran'la kurduğu işbirliğini dinamitlemektedir. Türkiye, Afrin'de İran ve Rusya ile birlikte operasyon yapmaktadır. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın üzerine İran ve Rusya'nın işbirliğiyle gitmektedir. Şimdi siz Amerikan saldırısını alkışlayarak Türkiye'nin ittifak potansiyelini de bombalıyorsunuz. AKP'nin bu Amerikancı tavrı Türkiye için bir milli güvenlik sorunudur. Türkiye'nin milli güvenliğini, tehlikeye atmaya, Türkiye'nin komşularıyla ilişkisini bozmaya hiçbir hükümetin hakkı yoktur. İşte bu yüzden AKP 2019'da tepetaklak olacaktır."