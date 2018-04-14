Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik olarak düzenledikleri harekat hakkında fikir teatisinde bulunuldu.
© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
Erdoğan, bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı.
Suriye'de sahadaki gerginliğin azaltılması ve soruna siyasi çözüm bulunması için ortak çaba harcamayı sürdürme kararlılıklarını teyit eden iki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.
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