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    Başbakan Ahmet Davutoğlu

    Suriye'ye saldırı sonrası Davutoğlu'ndan 'Emevi Camisi' mesajlı açıklama

    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Türkiye
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    ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik saldırısının ardından Suriye'ye ilişkin gelişmelere dair açıklamalarda bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Suriyeli imam Münir kardeşimiz neden Şam'daki Emevi Camisi'nde değil de bugün Batman'dadır? Mutlaka bir gün Münir kardeşimizin Emevi Camisi'nde tekrar sesi yankılanacaktır" şeklinde konuştu.

    CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu
    © AA / Evrim Aydın
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    AK Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin (ASKON) Batman'da düzenlediği 'Duruş konuşmaları' etkinliğine katıldı. Program öncesinde Kuran'ı Kerim okuyan Şam Emevi Camisi İmamı Minür Abdulcevad'ın sesinden etkilenen Davutoğlu, Suriyeli sığınmacıyı kucaklayıp tebrik etti.

    EMEVİ CAMİSİ'Nİ HATIRLATTI

    Daha sonra bir konuşma yapan Davutoğlu, Suriye'de yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, "Bizde Kudüs yok, Kudis-ü Şerif var. Şam yok, Şam-ı Şerif var. 7 yıldır zalim bir rejim Suriyeli kardeşlerimizi katlediyor. Bir insanlık suçu olan kimyasalı kullanarak o direniş içindeki insanları katlediyorlar. Birçok ülke, kapılarını Suriyeli sığınmacılara açtığı için Türkiye'yi eleştirdi. Suriyeli imam Münir kardeşimiz neden Şam'daki Emevi Camisi'nde değil de bugün Batman'dadır? Onlar bir rejim baskısından kaçıp Türkiye'ye sığındılar. Mutlaka bir gün Münir kardeşimizin Emevi Camisi'nde tekrar sesi yankılanacaktır. Böyle bir katliama sesini çıkaramayanlar, bize saldıranlar şunu unutmasınlar; o mazlumların duası yanımızdayken bize hiçbir şey yapamazlar. Bu zalimler karşısında son nefesimiz olana kadar Suriyeli kardeşlerimizin yanında olacağız. Onlar Orta Doğu halklarının birleşmesini hep engellediler. Biz duyarsız davranamayız. Suriyelilere yaptığımız yardımı bu kardeşlerimiz hiç unutmayacak. İleride bu bir destan olarak anılacaktır. Cumhurbaşkanımız da, Suriyeli kardeşlerimize kapımızı sonuna kadar açmıştır. Bizler de üzerimize düşeni yaptık. Hala Suriyelilere kapımızı açtık diye bizi suçlayanlar var. Biz insanlık görevimizi yapmaya devam edeceğiz"dedi.

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    2012'de döneminin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında "İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın. İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camisi'nde namazımızı da kılacağız" demişti. Dönemin dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ise 2012 yılında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevini bırakacağını ileri sürerek, “Bu süreci artık yıllarla değil, aylarla veya haftalarla ifade etmek gerekir” ifadelerini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    Emevi Camii, AK Parti, Ahmet Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Suriye, Türkiye
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