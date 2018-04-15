Ahmet Hakan: Bu operasyon, benim vicdanıma tercüman falan olmadı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısı sonrası Türk Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan "Tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini eleştirdi. Hakan, "Bu operasyon, benim vicdanıma asla ve kata tercüman olmamıştır" dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te "Bu operasyon, benim vicdanıma tercüman falan olmadı" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

© REUTERS / SANA Türkiye: Operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz

"Dışişleri Bakanlığımız sabahın köründe haykırdı dev puntolarla! Dedi ki: "Tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu, memnuniyetle karşılıyoruz".

Sayın Dışişleri Bakanlığımız! Lütfen beni saymayınız, beni çıkarınız aradan. Çünkü…

Bu operasyon, benim vicdanıma asla ve kata tercüman olmamıştır.

Niye vicdanıma tercüman olsun ki? Niye memnuniyetle karşılayayım ki?

Bu operasyon Esad'ı bitirdi mi? Hayır!

Bu operasyon Esad'ın masum insanları öldürme potansiyelini darmaduman etti mi? Hayır!

Bu operasyon Suriye'deki iç savaşın sona ermesine zerre katkı sağladı mı? Hayır!

'TRUMP RAHATLADI DİYE BENİM VİCDANIM NİYE RAHATLASIN?'

Bu operasyon Suriye'de masum insanların çektiği çilelerin sona ermesine umut oldu mu? Hayır!

© AP Photo / Hassan Ammar ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurdu

Bu operasyon Rusya'nın Esad'a kol kanat germesinden vazgeçirdi mi? Hayır!

Bu operasyon yeryüzündeki bir tek insanın bile vicdanında hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak denli olumlu tesir uyandırdı mı? Hayır!

Bu operasyon kimyasal ya da konvansiyonel silahlarla masumların öldürülmelerine gıdım engel olabildi mi? Hayır!

Peki neye yaradı bu operasyon? Neye yarayacak? Sadece ve sadece…

ABD iç siyasetinde bunalan ve bunaltılan Trump'ın biraz rahatlamasına yaradı!

Yahu Trump azıcık rahatladı diye… Niye benim vicdanım da rahatlasın ki!