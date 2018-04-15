FETÖ baskını yapılan evde 90 bin dolar ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Adana, Samsun, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta 26 adrese operasyon düzenledi.
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Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, üniversite çalışanı, sağlık personeli ve öğrencilerin de bulunduğu 6'sı kadın 20 kişi gözaltına alındı.
Merkez Seyhan ilçesinde meslekten ihraç edilen öğretmen H.Ö.'nün evinde yapılan aramada elbise dolabının arkasında 90 bin dolar ve bir cep telefonu ele geçirildi.
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