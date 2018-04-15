AK Parti'nin yaptırdığı ankete göre Erdoğan'ın oy oranı yüzde 44

Gazete DuvaR'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'anket yaptırmayın' talimatından sonraki ilk kamuoyu yoklamasının iktidar partisinde hayal kırıklığı yarattığı konuşuluyor. Ankete göre ‘Afrin Harekatı'nın, ‘Cumhur İttifakı'na katkısı yüzde 1 civarında kaldı.
AK Parti, 'Şu anda bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa olası adaylar yüzde kaç oy alır?' diye de sordu. Ankete göre ‘Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 44'te kaldı.
AKŞENER'İN OY ORANI YÜZDE 26
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin de sorulduğu ankette, seçmenin yüzde 21'i Kesici'ye oy vereceğini söyledi.
Ankette, CHP'nin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un Cumhurbaşkanlığına aday olması halinde yüzde kaç oy alacağı da soruldu, cevap: yüzde 18.
ANKETİN SÜRPRİZ İSMİ: İLKER BAŞBUĞ
Anketin bir sürpriz ismi de var: İlker Başbuğ. ‘Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u Cumhurbaşkanı olarak görmek' isteriz diyenlerin oranı yüzde 22 çıktı.
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