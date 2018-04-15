AK Parti'nin yaptırdığı ankete göre Erdoğan'ın oy oranı yüzde 44

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Şu araştırma sonuçlarını açıkla kardeşim" dediği anketin AK Parti'de hayal kırıklığı yarattığı, Erdoğan'ın oy oranının yüzde 44 olduğu iddia edildi.

Gazete DuvaR'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'anket yaptırmayın' talimatından sonraki ilk kamuoyu yoklamasının iktidar partisinde hayal kırıklığı yarattığı konuşuluyor. Ankete göre ‘Afrin Harekatı'nın, ‘Cumhur İttifakı'na katkısı yüzde 1 civarında kaldı.

© AA / Ergün Haktanıyan Akşener'den Erdoğan'a: Çekmecendeki araştırma sonuçlarını açıkla

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ‘Saadet Partisi ile ittifak yapmayı isteriz' açıklamasının da iktidar partisinde rahatsızlık yarattığı konuşuluyor. Çünkü AK Parti'nin o anketinde, "İYİ Parti-Saadet Partisi ittifakına oy verir misiniz?" sorusuna "Evet" diyenlerin oranı yüzde 32 çıktı.

AK Parti, 'Şu anda bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa olası adaylar yüzde kaç oy alır?' diye de sordu. Ankete göre ‘Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 44'te kaldı.

AKŞENER'İN OY ORANI YÜZDE 26

© AA / Hakan Mehmet Şahin ANAR anketi: Cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti-MHP ittifakının oy oranı referandumdaki düzeyde

Yine aynı kamuoyu yoklamasında İYİ Parti lideri Akşener'in oy oranı yüzde 26 çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 20.2 olarak tespit edildi.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin de sorulduğu ankette, seçmenin yüzde 21'i Kesici'ye oy vereceğini söyledi.

Ankette, CHP'nin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un Cumhurbaşkanlığına aday olması halinde yüzde kaç oy alacağı da soruldu, cevap: yüzde 18.

ANKETİN SÜRPRİZ İSMİ: İLKER BAŞBUĞ

Anketin bir sürpriz ismi de var: İlker Başbuğ. ‘Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u Cumhurbaşkanı olarak görmek' isteriz diyenlerin oranı yüzde 22 çıktı.