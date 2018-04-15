İTO'nun yeni başkanı Şekib Avdagiç

Türkiye'nin en büyük ticaret odası olan İstanbul Ticaret Odası'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç oldu.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 20. Dönem Meclisi, 4 yıl görev yapacak yeni yönetimini belirlemek için dün İTO'nun Eminönü'ndeki Merkez Binası'nda bir araya geldi. İTO'nun 81 Meslek Grubunu temsil eden meclis üyeleri, saat 17.00'ye kadar oylarını kullandı.

Seçim sonuçlarına göre, Türkiye'de ortalama her 4 şirketten 1'inin üyesi olduğu İTO'nun yeni Yönetim Kurulu Başkanlığına Şekib Avdagiç seçildi.

Tek liste ile yapılan seçime rakipsiz giren Avdagiç, böylelikle 136 yıllık köklü bir geçmişe sahip İTO'nun 24. Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Avdagiç başkanlığındaki İTO'nun yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Şekib Avdagiç, İsrafil Kuralay, Servet Samsama, İbrahim Doğan Salman, Dursun Topçu, Ahmet Özer, Yakup Köç, Burhan Polat, Levent Taş, Bahadır Yaşık, Adil Coşkun."