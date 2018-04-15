Mahkeme ölüm ilanını aldatmaya delil saydı

Geçen ekim ayında hayatını kaybeden Yıldırım Holding'in patronu Mehmet Yıldırım'ın eski eşi Kiraz Ulusoy, boşanma davasında eşinin avukatı K.U.'dan şikayetçi oldu. "K.U. yuvamı yıktı" iddiasında bulunan Ulusoy, delil olarak da K.U.'nun Mehmet Yıldırım için verdiği 'Canım Aşkım' başlıklı ölüm ilanını sundu. Mahkeme, K.U.'nun Ulusoy'a 20 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

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Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, Bursa'da faaliyet gösteren Yıldırım Holding'in sahibi Mehmet Yıldırım ile Kiraz Ulusoy, 1981'de evlendi. 2 çocuk sahibi olan çift, 28 yıl evli kaldı. Yıldırım, 2009'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Yıldırım'ı boşanma davasında, Samsun'dan ilkokul arkadaşı olan ve holdingde çalışan Avukat K.U. temsil etti. Eşi boşanma davası açınca Kiraz Ulusoy da yaklaşık 500 milyon dolarlık serveti bulunan eşine mal paylaşımı davası açtı. Dava üzerine şirket hisselerine tedbir konulunca Yıldırım iddiaya göre eşine zina suçlaması yöneltti.

DAVA 5.5 YIL SÜRDÜ

Çiftin boşanma davaları 5.5 yıl sürdü. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar vererek Kiraz Ulusoy'u 20 bin TL tazminata mahkum etti. Ulusoy, daha sonra, eski eşinin boşanma davasında avukatlığını üstlenen K.U. ile ilişkisi olduğunu iddia ederek aile mahkemesinde yargılamanın yenilenmesi davası açtı. Kiraz Ulusoy, ayrıca evli olduğunu bilmesine rağmen eski eşiyle sevgili olduğunu iddia ettiği K.U.'ya, avukatı Sibel Engin aracılığıyla 100 bin TL'lik manevi tazminat davası da açtı.

Davada Kiraz Ulusoy, evli olduğu dönemde K.U.'nun eski eşiyle aşk yaşadığını, defalarca birlikte tatile gidip aynı otel odasında kaldığını öne sürdü ve bu iddialarına dair delilleri mahkemeye sundu. Avukat Engin, duruşmada "Boşanma ve mal tasfiyesi davasında K.U., işadamı ile zina yaparken Kiraz Ulusoy'u zina ile suçlayarak asılsız iddialarda bulunmuştur" dedi.

YILDIRIM, DAVA SÜRERKEN HAYATINI KAYBETTİ

K.U. ise soyut iddialarla mesleki itibarının zedelendiğini ileri sürerek Kiraz Ulusoy'a 200 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı, Ulusoy'un tazminat davasının da reddini istedi. Tazminat davası devam ederken, Mehmet Yıldırım 14 Ekim 2017'de kalp krizinden hayatını kaybetti.

Yıldırım 2 gün sonra defnedildiğinde, avukatı K.U. gazeteye ölüm ilanı verdi. K.U "Canım aşkım Memom" başlıklı ölüm ilanında "Yüreği merhamet dolu, çalışkan, becerikli, akıllı, adil, dünya iyisi sevgilim… Aşkın Kado" ifadesini kullandı. Bu ilanı da mahkemeye delil olarak sunan Ulusoy, manevi tazminata hükmedilmesini istedi. Mahkeme, önceki gün görülen duruşmada Avukat K.U.'nun "İtibarım zedelendi" iddiasıyla açtığı tazminat davasını reddetti. Ayrıca Kiraz Ulusoy'a 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.