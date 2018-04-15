Erdoğan: İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız

Partisinin Maltepe 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maltepe referandumda yüzde 37'lik oranla maalesef sınıfta kaldı. Maltepe'de en azından sonuç tam tersi olmalıydı. Hep ne dedik, aşk ile çalışan yorulmaz dedik. AK Parti olarak Maltepe'de geçmişte belediye başkanlığı kazanmış partiyiz. Bu sonuç bize yakışmadı" dedi.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, AK Parti Maltepe 6. Olağan ilçe kongresinde konuşuyor https://t.co/mAcucQ6uuA— AA Canlı (@AACanli) April 15, 2018
Maltepe'nin 1994'ten bu yana değişimini en yakından bilenlerdenim diyen Erdoğan, İstanbul'un nüfusunun 15 milyona ulaştığını söyledi. Erdoğan, "Maramay'a binmeyen var mı? Nasıl güzel değil mi? Bay Kemal binmemiştir. Avrasya Tüneli'ni niye yaptık. Dedemiz Fatih gemileri karadan yürüttü, biz de arabaları denizin altından geçiririz dedik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık" diye konuştu.
'KANAL İSTANBUL PROJESİNİ İSTESELER DE İSTEMESELER DE YAPACAĞIZ'
Hiçbir zaman mezhepçi olmadıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:
Kanal İstanbul'un ihalesi yakında yapılacak diyen Erdoğan, "Bazıları bu projeyle ilgili konuşuyordu. Boğaz'daki kaza her şeyi gözler önüne koydu. Bu projeyi isteseler de istemeseler de yapacağız" dedi.
'CHP DEMEK SUSUZLUK, ÇÖP DAĞLARI, HAVA KİRLİLİĞİ DEMEKTİR'
'ÜRETEN EKONOMİ YOK DİYENLER, GÖZÜNÜZE DİZİNİZE DURSUN'
Kongre öncesi halka hitap eden Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:
- Şimdi birileri diyor ki, biz yatırımları durduracağız. Niyeymiş, yatırımlar üretmiyormuş. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracat vardı, şimdi 160 milyar dolar. Savunma sanayimizde kendimizi savunacak silahlara sahibiz. Bunlar kolay olmadı. Bunları üreten bir Türkiye var. Bunları nereye koyacaksın? Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de bunlarla bu mücadeleyi kazandık. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200'e yaklaştı. Bu mücadeleyi bunlarla yapıyoruz.© AFP 2018 / Hocine Zaourar
- Üreten ekonomi yok diyenler gözünüze, dizinize dursun. Üreten ekonomi olmasa sen IMF'ye borcu ödeyebilir miydin? Çalışıyoruz ya, Bay Kemal çalış senin de olsun.
'PENSİLVANYA'DAKİ SEN DE GELECEKSİN'
- Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200'e yaklaştı. İnlerine gireceğiz dedim, girdik mi? SİHA'larla, F-16'larla girdik. Kuyruklarını bacaklarının arasına sıkıştırıp kaçtılar. Afrin'de yakaladık. Yerlerin altında tünelleri gördünüz, orada vurduk. Vuracağız, vurmaya devam edeceğiz.
- FETÖ'cüleri Kosova'dan, Gabon'dan aldık geldik. Pensilvanya'daki sen de gideceksin. Sen de geleceksin. İstediğin kadar sağa sola yalpala.
- Biz ölürsek burada öleceğiz. 15 Temmuz gecesi birileri bize 'Ben sizi Rodos'a götürebilirim' dedi, dedim ki hayır. Uçağa bindik doğru son ana kadar pilot nereye gideceğimizi bilmiyordu, dedim ki İstanbul. F-16'lar, helikopterler üzerimizdeydi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)