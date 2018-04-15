Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maltepe referandumda yüzde 37'lik oranla maalesef sınıfta kaldı. Maltepe'de en azından sonuç tam tersi olmalıydı. Bu sonuç bize yakışmadı" dedi. Kanal İstanbul'da ihaleye kısa sürede çıkılacağını belirten Erdoğan, "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız" diye konuştu.

Partisinin Maltepe 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maltepe referandumda yüzde 37'lik oranla maalesef sınıfta kaldı. Maltepe'de en azından sonuç tam tersi olmalıydı. Hep ne dedik, aşk ile çalışan yorulmaz dedik. AK Parti olarak Maltepe'de geçmişte belediye başkanlığı kazanmış partiyiz. Bu sonuç bize yakışmadı" dedi.

​Maltepe'nin 1994'ten bu yana değişimini en yakından bilenlerdenim diyen Erdoğan, İstanbul'un nüfusunun 15 milyona ulaştığını söyledi. Erdoğan, "Maramay'a binmeyen var mı? Nasıl güzel değil mi? Bay Kemal binmemiştir. Avrasya Tüneli'ni niye yaptık. Dedemiz Fatih gemileri karadan yürüttü, biz de arabaları denizin altından geçiririz dedik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık" diye konuştu.

'KANAL İSTANBUL PROJESİNİ İSTESELER DE İSTEMESELER DE YAPACAĞIZ'

Hiçbir zaman mezhepçi olmadıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

Muhammed Gencebay Gür Ortaylı: İstanbul'a ikinci kanal lazım

"Biz hizmet götürürken Alevi-Sünni ayrımı yapmadık, tüm milletimize hizmet götürdük. Maltepe'nin şurasında şu var diyip su götürmemezlik ettik mi? Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. İzmir otoyolu çalışmaları sürerken, orada CHP'li belediye var yapmayalım dedik mi? Orada benim insanım yaşıyor. Bu hizmetler milletimedir. Çanakkale'de CHP, Tekirdağ'da CHP belediyesi var. Oraya hizmet götürmeyelim dedik mi? Niye yapıyoruz; at denize halik bilmezse malik bilir."

Kanal İstanbul'un ihalesi yakında yapılacak diyen Erdoğan, "Bazıları bu projeyle ilgili konuşuyordu. Boğaz'daki kaza her şeyi gözler önüne koydu. Bu projeyi isteseler de istemeseler de yapacağız" dedi.

'CHP DEMEK SUSUZLUK, ÇÖP DAĞLARI, HAVA KİRLİLİĞİ DEMEKTİR'

İstanbul'a hizmet etmenin aşk istediğini, vizyon gerektirdiğini belirten Erdoğan, "CHP demek susuzluk demektir, CHP demek çöp dağları demektir, CHP demek hava kirliliği demektir. Bunları onlarla yaşadık. Görevi devraldığımızda İstanbulh'un hava kirliliği felaketti. Ve geldik 1 milyon 250 bin aileye doğalgaz bağladık ve hava kirliliğini ortadan kaldırdık. Su meselesini kökünden kazıdık" diye konuştu.

'ÜRETEN EKONOMİ YOK DİYENLER, GÖZÜNÜZE DİZİNİZE DURSUN'

Kongre öncesi halka hitap eden Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

© AFP 2018 / Hocine Zaourar Saadet Partisi: Toplum ekonomi konuşmasın diye mehter veriyorlar

Üreten ekonomi yok diyenler gözünüze, dizinize dursun. Üreten ekonomi olmasa sen IMF'ye borcu ödeyebilir miydin? Çalışıyoruz ya, Bay Kemal çalış senin de olsun.

'PENSİLVANYA'DAKİ SEN DE GELECEKSİN'