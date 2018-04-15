Putin'den Arap Birliği'ne iş birliği mesajı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Suudi Arabistan'da düzenlenen 29. Arap Birliği Zirvesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Rusya'nın bölgesel güvenliği sağlamak için Arap Birliği'yle iş birliğine hazır olduğuna işaret eden Putin, "IŞİD'in ana güçlerinin yenilgisinden sonra ortaya çıkan koşullarda, Suriye ve Irak'ta siyasi çözüm ve yeniden yapılanma süreçlerini beraber hızlandırmaya, hayati meseleleri çözmeye yardımcı olabiliriz" ifadesini kullandı.
'TERÖRİST GRUPLARLA MÜCADELEYE DEVAM EDİLMELİ'
"Ortadoğu'da uzun vadede normalleşme Filistin sorununa çözüm bulunmadan olanaksızdır. Rusya'nın pozisyonu değişmezdir. Kudüs sorunu dahil, Filistin toprakları ile ilgili bütün sorunlar, Filistin-İsrail doğrudan müzakereleri çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları dahil evrensel hukuk kuralları temelinde, Arap Birliği'nin Arap Barış Girişimi dahilinde çözülmelidir."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)