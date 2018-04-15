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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Putin'den Arap Birliği'ne iş birliği mesajı

    © AFP 2018 / Alexander NEMENOV
    Türkiye
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    Rusya'nın bölgesel güvenliği sağlamak için Arap Birliği'yle iş birliğine hazır olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "IŞİD'in ana güçlerinin yenilgisinden sonra ortaya çıkan koşullarda, Suriye ve Irak'ta siyasi çözüm ve yeniden yapılanma süreçlerini hızlandırmaya, hayati meseleleri çözmeye yardımcı olabiliriz" dedi.

    Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Suudi Arabistan'da düzenlenen 29. Arap Birliği Zirvesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik /
    Putin: Suriye’de IŞİD yenilgiye uğratıldı
    Toplantının Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da zor bir dönemden geçilirken yapıldığını hatırlatan Putin, Suriye, Irak, Libya ve Yemen'de silahlı çatışmaların can almaya devam ettiğini belirtti. Putin, bu zorlukların uluslararası toplumun koordineli, kolektif çabalarını gerektirdiğini ve Arap Birliği gibi çok taraflı yapılara olan talebi artırdığını vurguladı.

    Rusya'nın bölgesel güvenliği sağlamak için Arap Birliği'yle iş birliğine hazır olduğuna işaret eden Putin, "IŞİD'in ana güçlerinin yenilgisinden sonra ortaya çıkan koşullarda, Suriye ve Irak'ta siyasi çözüm ve yeniden yapılanma süreçlerini beraber hızlandırmaya, hayati meseleleri çözmeye yardımcı olabiliriz" ifadesini kullandı.

    'TERÖRİST GRUPLARLA MÜCADELEYE DEVAM EDİLMELİ'

    Vladimir Putin / Kuşak ve Yol Forumu
    © REUTERS / Thomas Peter
    Putin, terör ve aşırıcılığın temel nedenlerini açıkladı
    Arap devletlerinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam saygıyla terörist gruplarla mücadeleye devam edilmesi gerektiğini kaydeden Putin, şöyle devam etti:

    "Ortadoğu'da uzun vadede normalleşme Filistin sorununa çözüm bulunmadan olanaksızdır. Rusya'nın pozisyonu değişmezdir. Kudüs sorunu dahil, Filistin toprakları ile ilgili bütün sorunlar, Filistin-İsrail doğrudan müzakereleri çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları dahil evrensel hukuk kuralları temelinde, Arap Birliği'nin Arap Barış Girişimi dahilinde çözülmelidir."

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    Etiketler:
    BMGK, Arap Birliği, Vladimir Putin, Kudüs, Yemen, Filistin, Libya, Suudi Arabistan, İsrail, Irak, Suriye, Rusya
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