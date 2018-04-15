İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, geriye tarihi caminin minaresinde siyah dumanların isi kaldı.
#SONDAKİKA— Enes (@Enesicoo) 15 April 2018
Nişantaşı-Teşvikiye Camii’nin minaresinde yangın çıktı!
İtfaiye ekipleri olay yerine geldi. Söndürme çalışmalarına başlandı. pic.twitter.com/6aup7Jlwcp
İtfaiye araçları nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yangının nedeni hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Teşvikiye Camii yanıyor pic.twitter.com/JNQDtkyqKr— Ah… 🚬 (@AhmetElHanefi) 15 April 2018
Yangın nedeniyle cami içerisinde hasar meydana geldi.
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