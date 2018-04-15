Erdoğan: FETÖ'nün sosyal medya terörizmine asla boyun eğmedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahin Göktürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Beykoz 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

© AP Photo / Chris Post FETÖ, 2048 oyununu haberleşme programı yapmış

"Gezi olayları ve 17-25 Aralık darbe girişimlerinde FETÖ, bu alanı (sosyal medya) pervasızca, hoyratça, namertçe kullanmaktan çekinmemiştir. Haftalar, aylar boyunca şişirilmiş hesaplar, sahte karakterler üzerinden itibar suikastleri düzenlemiş, yalan ve iftira üstümüze boca edilmiştir. Milli ve yerli tavır sergileyen kim varsa FETÖ'nün tetikçilerinin hedefi olmuştur. Ana muhalefet partisi ve başındaki zat da meclis kürsülerini FETÖ'ye kiralayarak bu kalleş saldırılara kol kanat germiştir. Hiç utanmadan, arlanmadan, zerrece yüzleri kızarmadan haftalarca FETÖ'nün linç kampanyasına destek oldular. Ana muhalefet ortalığa boca edilen iftira ve montajlardan nemalanmaya çalışırken, biz bu ahlaksızlığa prim vermedik. FETÖ'nün sosyal medya terörizmine asla boyun eğmedik."

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