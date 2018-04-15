Erdoğan'dan, Suriye'ye saldırıya ilişkin: Bu iş pansuman tedbirlerle olmuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik füze saldırısı hakkında, "Artık Suriye'de Türkiye'nin olmadığı hiçbir adımın atılması mümkün değil. Amerika'nın İngiltere ve Fransa ile birlikte rejimin kimyasal silah tesislerini hedef alan son saldırısında bir defa daha gördük ki bu iş öyle pansuman tedbirlerle olmuyor" yorumunu yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Üsküdar İlçe 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongre öncesinde Vakıfbank Spor Salonu önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara bir selamlama konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra salona geçerek, partililere hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.
'BÖLGEMİZDE OYNANAN OYUNLARI TERSİNE ÇEVİRİYORUZ'
"Türkiye'nin, yıllardır Ensar olup milyonlarca Suriyeli kardeşini bağrına basarak, sınır ötesi operasyonlarla kardeşlerinin yurtlarını özgürleştirerek, bölgesinde oynanan oyunları tersine çevirdiğini" söyleyen Erdoğan, "Artık Suriye'de, Türkiye'nin olmadığı hiçbir adımın atılması mümkün değildir. Amerika'nın, İngiltere ve Fransa'yla birlikte rejimin kimyasal silah tesislerini hedef alan son saldırısında bir defa daha gördük ki, bu iş öyle pansuman tedbirlerle olmuyor" dedi.
"Türkiye'den başka, bu ülkede faaliyet gösterip de, Suriye halkına güvenli bir gelecek vaat eden hiçbir güç yoktur. Evet, Suriye'de sahaya ‘bozulanı düzeltmek' için giren Türkiye'den başka başkasını göremezsiniz. Her terör örgütünün arkasında bir ve birkaç ülkenin siluetine rastlayabilirsiniz, ama Suriye halkının arkasında sadece Türkiye vardır."
"Suriye'de havanın dumanlı ve kimin kimle ne yaptığının meçhul olduğunu" belirten Erdoğan, "Sadece bizim sözümüz, icraatımız ve niyetimiz açıkça ortadadır. Peki, biz ne diyoruz: ‘Suriye'deki tüm terör örgütlerine karşıyız' diyoruz" diye konuştu.
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