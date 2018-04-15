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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    Soylu: OHAL'de kapatılan dernek sayısı sadece bin 419

    © AA /
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da yaptığı konuşmada OHAL'in bilançosuna değindi. Soylu, OHAL aracılığıyla kanuna uyumun daha iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

    Soylu, AK Parti Trabzon Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin üzerinde olağanüstü hale (OHAL) ilişkin bir tartışma bulunduğunu, yılın ilk üç ayının bitirildiğini belirterek, "Türkiye'de olağanüstü hal oldu. Trabzon'a gelen turist sayısı olağanüstü halde yüzde 125 arttı. Antalya'da yüzde 55 arttı. Türkiye genelinde ilk 3 ayda yüzde 34 arttı. Elin adamı Türkiye'ye güveniyor ama maalesef Türkiye'de siyaset yaptığını zannedenler, Türkiye'ye itibar etmiyorlar. Biz olağanüstü halde 15 Temmuz'dan sonra 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdük. İstihdamımız bir o kadar arttı ve insanımız iş buldu" ifadesini kullandı.

    'ETKİNLİĞE KATILIMLAR GEÇEN YILDAN FAZLA'

    AK Parti teşkilatına emeklerinden dolayı teşekkür eden Bakan Soylu, "Bir şey söylemek istiyorum. 21 aydır olağanüstü haldeyiz. 21 ayda bir önceki olağanüstü hale girmeden önceki 21 ayda Türkiye'de toplam 79 bin 653, yani neredeyse 80 bin etkinlik olmuş. OHAL sonrası 21 ayda da toplam etkinlik sayısı 66 bin. Arada büyük bir fark yok. OHAL'den önceki 21 ayda bu etkinliğe katılan insan sayısı 43 milyon 600 bin, OHAL'in içindeki 21 ayda bu etkinliğe katılan insan sayısı 57 milyon 400 bin, yani önceki yılki rakamdan daha fazla" diye konuştu.

    'KANUNA UYUM DAHA İYİ BİR NOKTAYA GELDİ'

    İzinli yapılan etkinlikler hakkında da bilgilendirmede bulunan Soylu, şöyle devam etti:

    "2911 sayılı kanuna göre izinli yapılan etkinlikler, OHAL'den önceki 21 ayda bin 700, OHAL'den sonraki 21 ayda bin 650. Arada bir fark yok, aynı. Yine ifade ediyorum, kanuna aykırı etkinlikler, bakın adamların dertleri nerede, kanuna aykırı etkinlikler OHAL'den önceki 21 ayda 6 bin 500, OHAL'den sonraki 21 ayda bin 725. Legal, meşru, bütün etkinliklere bu ülkede OHAL'den önceki 21 ayda ne kadar izin verilmişse, bu ülkede ne kadar yapılmışsa, OHAL'den sonraki 21 ayda da aynı şekilde ortaya konuldu ve yapıldı ama ifade etmek istiyorum OHAL'den önce 2 bin 453 etkinliğe müdahale edilmiş. OHAL esnasında 21 ayda sadece ve sadece 560 etkinliğe müdahale edilmiş. Aslında yasaya uyum, kanuna uyum daha iyi bir noktaya gelmiş"

    'KURULAN DERNEK SAYISI 108 BİN'

    Bakan Soylu, Türkiye'de OHAL'in ilan edildiği gün faaliyette olan dernek sayısının 108 bin olduğunu belirterek, "OHAL'in ilanından bugüne kadar kurulan dernek sayısı 18 bin. Yani toplumumuz, milletimiz, halen sivil toplum konusunda, dernek kurma konusunda aktivitesini ortaya koyuyor" dedi.

    Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kapatılan dernek sayısının da sadece bin 419 olduğunu aktaran Soylu, "Yani bin 400 dernek kapatıldı onun 10 katı kadar bu ülkede dernek açıldı. Şu an faal dernek sayısı 112 bin. OHAL'in ilanından önce 21 ayda kurulan dernek sayısı da 20 bin. Aslında OHAL öncesiyle OHAL sonrası arasında çok büyük açılımlar söz konusu değil" diye konuştu.

    Etiketler:
    OHAL, Süleyman Soylu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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