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    Umre yerine Balıkgöl'e getirdiler

    Umre kafilesini Balıklıgöl'e götürenler serbest

    © AA / Kenan Arayıcı
    Türkiye
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    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, umre yolculuğu için 68 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında firmanın yöneticilerinin de bulunduğu 4 kişi, mağdurları kutsal topraklara götürme veya paralarının iade edilmesi şartıyla serbest bırakıldı.

    Umre yerine Balıkgöl'e getirdiler
    © AA / Kenan Arayıcı
    Umre yolculuğu diye Gaziantep ve Şanlıurfa'yı gezdirip Balıklıgöl'e getirdiler
    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde umre yolculuğu için 68 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında firmanın Kayseri ve Elbistan'daki yöneticilerinin de bulunduğu 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece mağdurları kutsal topraklara götürme veya paralarının iade edilmesi şartıyla serbest bırakıldı.

    Alınan bilgiye göre, Kayseri'deki bir firmanın görevlilerince umre ziyareti için Elbistan ilçesinden 68 kişilik kafileyi kutsal topraklara götürmek üzere 2 otobüsle yola çıkarıp tekrar ilçeye getirmesinin ardından vatandaşların şikayetiyle firma yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı. Firma yöneticilerinden İ.K. ile M.K. Kayseri'de, acente yetkilileri H.G. ile S.Y. de Elbistan'da polis ekiplerince gözaltına alındı.

    UMREYE GÖTÜRME YA DA PARA İADESİ ŞARTI

    Elbistan Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden H.G. ve S.Y. mahkemece serbest bırakıldı. İ.K. ile M.K. ise mağdur edilen vatandaşların kutsal topraklara götürülmesi veya paralarının iadesi şartıyla adli kontrol uygulanarak salıverildi.

    Kayseri'deki bir firmanın görevlileri, umre ziyareti için Elbistan ilçesinden 68 kişilik kafileyi kutsal topraklara götürmek üzere 2 otobüsle yola çıkarmış, Gaziantep ve Şanlıurfa'da dolaştırıldıktan sonra Elbistan ilçesine getirilmiş, kişi başı 690 dolar verdiğini iddia eden kafiledekiler Emniyet Müdürlüğüne giderek firma yetkililerinden şikayetçi olmuştu.

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    Etiketler:
    Dolandırıcılık, Umre, Balıklıgöl, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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