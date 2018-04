Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına 3. uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti il teşkilatlarına gönderdiği görüntülü mesajda, “Toplumun her kesimine yönelik etkinlikler planlayın. Lüksten, kibirden, çekişmeden uzak durun” uyarısı yaptığı öğrenildi. Erdoğan, daha önce partisinin teşkilatlarına 2 kez benzer uyarılarda bulunmuştu.

© AA / Kayhan Özer AK Parti'nin yaptırdığı ankete göre Erdoğan'ın oy oranı yüzde 44

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın aktarıdğına göre Erdoğan'ın gönderdiği mesajda özetle şu ifadeler yer aldı:

“2019 martta yapılacak mahalli idareler, kasımda yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve milletvekilliği seçimine kadar sıkı bir çalışma yürütmeliyiz. Belediye başkanlarımızla birlikte belediye meclis üyelerimiz, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları faaliyetlere etkin şekilde katılmalıdır. Halka yeni sistemin tüm detaylarını ve MHP ile kurulan ittifakı kafalarda soru işareti bırakmayacak şekilde anlatmalıyız.

'İCRAATTA AYRIM YAPMAYARAK…'

© Fotoğraf : DHA İBB Başkanı Uysal’dan metro yatırımlarında öncelik açıklaması

Toplumun her kesimine yönelik ayrı ayrı etkinlikler planlamalı ve icra etmeliyiz. Çalmadık kapı, sıkmadık el, dokunmadık yürek bırakmayacak şekilde bu süreci seçim gününe kadar aralıksız devam ettirmeliyiz. Belediye personelinin vatandaşla olan ilişkisinin memnuniyet düzeyini daha da yükseltmeliyiz. Bürokrasiyi hızlandırmalı, belediye hizmetlerini arttırmalıyız. Halkın tepkisini çeken her türlü tavırdan, davranıştan, lüksten, şatafattan, kibir, gurur ve çekişmeden uzak durmalıyız. Gönüller kazanmalı, her kesime ulaşmalı ve icraatlarda ayrım yapmayarak tüm kesimleri gözeten çalışmalar yapmalıyız.”

Erdoğan, belediye başkanlarına parti hassasiyetlerini hatırlatarak “Davaya zarar verecek hal ve hareketlerden kaçının. Lüks araçlara binmeyin, lüks yaşamayın” demişti.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde de yine belediye başkanlarına lüksten ve şatafattan uzak durulması uyarısı yapmıştı.