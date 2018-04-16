MHP'li Çetin'den Suriye saldırısına tepki

Bir süredir iktidara desteğiyle dikkat çeken MHP'nin Ankara milletvekili Çetin, ABD öncülüğünde Suriye'ye yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetten destek alan saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.
© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu mesaja yer verdi:
“ABD — Rusya — İngiltere — Fransa, çıkardıkları yangını söndürmek gerekçesiyle… Afrika ve Ortadoğu’da paylaşım yaparken, Türk ve İslam düşmanlığı üzerine ittifak oluşturmuşlardır. Terör örgütlerini kuranlar ve kurdukları örgütlerle mücadele gerekçesiyle bölgeyi savaştıranlar aynıdır. Suriye sınırları çiziliyor.”
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