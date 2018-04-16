MHP'li Çetin'den Suriye saldırısına tepki

MHP Ankara Milletvekili Şefkat Çetin, ABD’nin, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye’ye yönelik saldırısına tepki göstererek, operasyonun ‘Türk-İslam düşmanlığı olduğunu’ söyledi.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Yapılan operasyonu doğru buluyoruz

Bir süredir iktidara desteğiyle dikkat çeken MHP'nin Ankara milletvekili Çetin, ABD öncülüğünde Suriye'ye yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetten destek alan saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu mesaja yer verdi:

“ABD — Rusya — İngiltere — Fransa, çıkardıkları yangını söndürmek gerekçesiyle… Afrika ve Ortadoğu’da paylaşım yaparken, Türk ve İslam düşmanlığı üzerine ittifak oluşturmuşlardır. Terör örgütlerini kuranlar ve kurdukları örgütlerle mücadele gerekçesiyle bölgeyi savaştıranlar aynıdır. Suriye sınırları çiziliyor.”



