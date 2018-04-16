Seda Sayan: Kılıçdaroğlu'na çok bozuldum

Erdoğan'ın öncülüğünde bazı ünlüler, Afrin'e yönelik harekata destek kapsamında Hatay'da bulunan karakola gitti. Seda Sayan, Hande Yener, İbrahim Tatlıses gibi isimlerin de bulunduğu ziyarette davul, zurna gibi enstrümanlarla şarkılar söylenmesi muhalefetin tepkisi çekti. 50'den fazla askerin hayatını kaybettiği Zeytin Dalı Harekatı için Kılıçdaroğlu "52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup davul zurna klarnet, şarkılar türküler…" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "İktidar, şanlı ordumuzu ‘Televole’ programlarına malzeme yapmıştır. Afrin’den, askerimize büyük saygısızlıkla, ‘Afrinvole’ çıkarmıştır. Bu Habur rezaletini de aşmıştır" dedi.

Muhalefetin eleştirileri üzerine bu ziyarette bulunan isimlerden tepkiler gelmeye başladı. Yeşilçam'daki rolleriyle hatırlanan ve son zamanlarda iktidara verdiği destek yüzünden eleştirilen Hülya Koçyiğit'ten sonra Seda Sayan da konuştu.

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Seda Sayan, Kılıçdaroğlu'nun 'sanatçı düşmanı' olduğunu iddia etti. Sayan'ın ifadeleri şöyle:

© AA / Mustafa Kamacı Akşener'den Hatay açıklaması: İktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz

Terörün temizlenmesinde bu operasyonun büyük önemi var. Vatanımızı, canını ortaya koyarak koruyan Mehmetçiğimizi ziyaret ettiğim için çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız, sanatçılarımızı askerlerimizin yanına götürdü. Vatani görev yapan askerlerimizin yanına giderek onlarla sohbet ettik ve moral verdik. Bizi gördükleri için çok mutlu oldular. Fotoğraflarımızı çekip aileleriyle paylaştılar. Biz askerlerimizi mutlu etmek adına bu ziyareti gerçekleştirdik. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu ziyaret sonrası çok bozulduğum iki isim oldu: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener. Meral Akşener'in "İktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz" sözünü asla unutmayacağım. İkincisi de Kılıçdaroğlu'nun bize hakaret etmesi. Kılıçdaroğlu, sanatçı düşmanı. Kendisi hangi organizasyona bizi davet etmiş de katılmamışız? Cumhurbaşkanımız, her zaman sanata ve sanatçıya destek veren bir lider. Kılıçdaroğlu'nun bize yönelik yaptığı açıklama büyük gaftır. O bizi tanımıyorsa, biz onu hiç tanımıyoruz. Şimdi kendisi de gidiyor Hatay'a, keşke daha önce gitseydi. Neden bize yönelik böyle bir açıklama yapıyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımız ondan önce davrandı ve bizleri götürdü diye. Kusura bakma Kılıçdaroğlu, daha önce düşünecektin! O bize daha önce deseydi gidelim diye, giderdik onunla. Cumhurbaşkanımız da destek olurdu, onun gibi çirkin davranmazdı. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu affetmeyeceğim. Cumhurbaşkanımız, tüm sanatçıların ne kadar değerli olduğunun farkında; kimseyi ayırt etmiyor. Bizlere, Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulunma imkanı verdiği için hem Cumhurbaşkanımıza, hem de Genelkurmay Başkanımız'a çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve eşi Sayın Emine Erdoğan'ı çok seviyor ve saygı duyuyorum.