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    Temel Karamollaoğlu

    'Saadet Partisi 5, Karamollaoğlu 10 puanda'

    © AA /
    Türkiye
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    Saadet Partisi yetkilileri, partilerinin oy oranının yüzde 5’e yaklaştığını, Partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu’na olan ilginin ise yüzde 10’u geçtiğini belirtti. Karamollaoğlu da gelişmelerin kendilerini ümitlendirdiğini belirtiyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
    © AA / Kayhan Özer
    AK Parti'nin yaptırdığı ankete göre Erdoğan'ın oy oranı yüzde 44
    Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Saadet Partisi, kamuoyu araştırma şirketlerinin sonuçlarını dikkatle izliyor. Parti yetkilileri, SP’nin oy oranının yüzde 5’e yaklaştığını, Karamollaoğlu’na olan ilginin ise yüzde 10’u geçtiğini not etti. 

    ÜYE SAYISINDA 20.000'LİK ARTIŞ

    En son 2009 yerel seçimlerinde yakalanan yüzde 5’lik oy oranının, Karamollaoğlu’na gösterilen yüzde 10’luk ilgiye yaklaşmasının zaman alacağını ancak adalet ve hakkaniyet söyleminin sürdürülmesine bağlı olduğuna dikkat çeken SP’liler; partinin üye sayısının ise son iki ayda yaklaşık 20.000 arttığına dikkat çekti.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
    © AA / Erçin Top
    Karamollaoğlu: Emperyalistler Müslümanlara saldırırken kutsal günü seçiyorlar
    KURTULUŞ'LA YÜZDE 5.13

    Recai Kutan’ın genel başkanlığında 2004 yerel seçimlerinde yüzde 4’ü geçen parti, şu an Kültür ve Turizm Bakanı olan Numan Kurtulmuş’un genel başkanlığındaki 2009 yerel seçimlerinde, genel seçimlere göre oyunu yaklaşık yüzde 90 arttırarak yüzde 5.13’ü yakalamıştı. 2011 genel seçimlerinde yüzde 1.27 oy çıkaran SP, Büyük Birlik Partisi ile birlikte girdiği 7 Haziran genel seçimlerinde de 2.06’yı görmüştü. Ancak parti 1 Kasım seçimlerinde 0.68’e kadar gerilemişti.

    KARAMOLLAOĞLU: GELİŞMELER BİZİ ÜMİTLENDİRİYOR

    Kamuoyu araştırma şirketleri 2019 seçimlerine daha uzun bire süre olmasına karşın değerlendirmelerini partilerle paylaşıyor. Edinilen bilgiye göre SP yönetimi, henüz özel bir anket yaptırmasa da anket sonuçlarını takip ediyor. SP Genel Başkanı Karamollaoğlu da “Gelişmeleri görüyoruz. Bu bizi ümitlendiriyor” değerlendirmesi yaptı.

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    Etiketler:
    Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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