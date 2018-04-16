Meclis kulisi: AK Partili vekillerin bir kısmı tekrar aday olmayacak, gözleri belediye başkanlıklarında

AK Partili vekillerin bir kısmının 2019'da yapılması planlanan seçimde tekrar aday olmayacağı kulislerde konuşulurken söz konusu vekillerin belediye başkanlıkları için çalışmalar yaptığı ifade edildi. Vekillerin bu talebinin gerekçesi ise 'Meclis'in anlamanın kalmaması' oldu.

© AA / Fatih Aktaş AK Partili Yazıcı: Yerel seçimde MHP'yle ortak aday göstereceğimizi hiç sanmıyorum

Yerel seçimlere 1 yıldan az bir süre kalırken, siyasi kulislerde belediye başkan adaylıkları için de partilerde yoğun kulis faaliyetleri başladı. Özellikle CHP’de çok sayıda milletvekili belediye başkanı adayı olmak için zemin yokluyor. AK Parti’de de sayı olarak az olmasına karşın bazı milletvekillerinin yerel seçimlerde aday olmak istediği konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, 2019 yılında yapılacak seçimlerle birlikte uygulamasına başlanacak yeni sistemle ilgili bazı AK Partili vekillerin şikayetleri olduğu öğrenildi. Habere göre bazı vekiller “Önümüzdeki dönemde Meclis’te olmanın çok bir anlamı olmayacak. Vekillerin bir işlevi kalmayacak. Bırakın talepleri iletmeyi, bakanları Meclis’te bile görmek mümkün olmayacak” diyerek seçimlerde aday olmayacaklarını dile getiriyor.

Bazı vekillerin parlamento üyesi olmak yerine belediye başkanı olmanın daha önemli olacağını belirterek, belediye başkan adaylığı için kulis yaptığı öğrenildi.

AK Parti’de önceki yıllarda belediye başkanlığı için 3 döneme takılan ve tekrar milletvekili adayı olamayacak isimlerin adaylığı gündeme gelmiş, hatta Mart 2014’te Başbakan Binali Yıldırım İzmir, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin Hatay, eski Kadın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Gaziantep, Enver Yılmaz Ordu’dan aday olmuş, Şahin ve Yılmaz belediye başkanlığını kazanmıştı.