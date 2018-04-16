Meclis kulisi: AK Partili vekillerin bir kısmı tekrar aday olmayacak, gözleri belediye başkanlıklarında

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, 2019 yılında yapılacak seçimlerle birlikte uygulamasına başlanacak yeni sistemle ilgili bazı AK Partili vekillerin şikayetleri olduğu öğrenildi. Habere göre bazı vekiller “Önümüzdeki dönemde Meclis’te olmanın çok bir anlamı olmayacak. Vekillerin bir işlevi kalmayacak. Bırakın talepleri iletmeyi, bakanları Meclis’te bile görmek mümkün olmayacak” diyerek seçimlerde aday olmayacaklarını dile getiriyor.
Bazı vekillerin parlamento üyesi olmak yerine belediye başkanı olmanın daha önemli olacağını belirterek, belediye başkan adaylığı için kulis yaptığı öğrenildi.
AK Parti’de önceki yıllarda belediye başkanlığı için 3 döneme takılan ve tekrar milletvekili adayı olamayacak isimlerin adaylığı gündeme gelmiş, hatta Mart 2014’te Başbakan Binali Yıldırım İzmir, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin Hatay, eski Kadın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Gaziantep, Enver Yılmaz Ordu’dan aday olmuş, Şahin ve Yılmaz belediye başkanlığını kazanmıştı.
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