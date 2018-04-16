Trump'ın iadesini istediği papaz Brunson, hakim karşısına çıkıyor

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada Andrew Craig Brunson, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla kadar, 'Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.

Tercüman eşliğinde savunma yapacak olan Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, "Brunson'ın din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı" iddia edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Brunson'ın iadesini istemişti.

ABD Kongresi üyesi senatörler, 16 Nisan’daki duruşmayı izlemek için Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.