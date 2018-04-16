Ayşe öğretmen, bebeğiyle beraber hapse giriyor

O tarihin gelmesi üzerine Ayşe Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, Twitter hesabından Çelik ve kızının fotoğrafını paylaşıp, Anayasa Mahkemesi’nin Twitter hesabını da etiketleyerek şu paylaşımı yaptı:
“Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” diyen Ayşe öğretmen, 20 Nisan Cuma günü öğleden sonra saat 14:00’da Diyarbakır Adliyesi’nde yapılacak işlemlerden sonra 6 aylık Deran kızıyla Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevine girecek. AYM uyusun! @AYMBASKANLIGI”
Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” diyen Ayşe öğretmen, 20 Nisan Cuma günü öğleden sonra saat 14:00’da Diyarbakır Adliyesinde yapılacak işlemlerden sonra 6 aylık Deran kızıyla Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevine girecek. AYM uyusun! @AYMBASKANLIGI pic.twitter.com/SIyBismXZX— Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) 15 Nisan 2018
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