Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın 'ortaya çıktı'

Yüksek kar vaadiyle Çiftlik Bank adı altında binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin soruşturmanın bir numaralı faili Mehmet Aydın, kırmızı bülten ile dünyanın dört bir yanında aranıyor. En son Uruguay ve Arjantin’de görünen Aydın’ın nerede olduğuna dair henüz bir iz yok.

Ancak Aydın'ın yeni bir fotoğrafı basına yansıdı. Milliyet'ten Musa Kesler, Aydın’ın Dubai’nin lüks otellerinden Atlantis The Palm’da çekilmiş bir fotoğrafına ulaştı.

Otelin ‘Aquaventure’ adlı su parkında görülen Aydın’ın yanında Dubai’deki adamlarından biri de var. Otelin gecelik fiyatının 20.000 liraya kadar çıktığı belirtiliyor.