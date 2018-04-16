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    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ

    Hükümetten Macron'a yanıt: Doğru ne diyorsa onu savunuyoruz

    © AA / Arda Küçükkaya
    Türkiye
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Türkiye ile Rusya'yı ayırdık" sözlerini değerlendiren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye ne Rusya ve İran'la ne de ABD ile aynı hedefe koşan bir ülkedir. Biz doğru ne diyorsa onu savunuyoruz, onunla birlikte oluyoruz. Biz bölgede çatışmaların bitmesi taraftarıyız" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Erdoğan'dan, Suriye'ye saldırıya ilişkin: Bu iş pansuman tedbirlerle olmuyor
    Katar'da bulunan Bozdağ, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği saldırıyı değerlendirdi. Bozdağ'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

    "Kimyasal silah kullanılması büyük bir vahşettir ve insanlık suçudur. Konvansiyonel silahların kullanılması masumların öldürülmesi de korkunçtur. Dünya uzunca bir zamandır Suriye'de masum insanların öldürülmesini kullanılan silaha bakara adeta seyrediliyor. Suriye rejimine gerekli yaptırımlar uygulanmış olsaydı kimyasal saldırı gerçekleşmezdi. Konvansiyonel silahlarla öldürme kimyasal silahla öldürme gibi suçtur. Çünkü savunmasız insanları öldürüyorsunuz.

    'BÖLGEDE BİLEK GÜREŞİ YAPILMASINDAN RAHATSIZIZ'

    Emmanuel Macron, Donald Trump, Theresa May, Taormina, İtalya, G7 zirvesi, 26 Mayıs 2017
    © AP Photo / Luca Bruno
    Macron: Suriye'ye saldırılar Rusya ve Türkiye'nin arasını açtı
    (Macron'a yanıt) Suriye'deki politikamız hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır. Doğruyu savunan kişi farklı olabilir. Esad rejiminin otorite boşluğundan terör örgütlerinin bölgede yuvalanması nedeniyle terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Rejimin masum insanları öldürmesine terör örgütlerinin desteklenmesine karşı çıkıyoruz. Bazı ülkeler de Esad rejimini kayıtsız şartsız desteklemektedir. Türkiye rejimin değişmesini ifade ediyor. Biz bu politikalarımızla da Rusya ile İran'la farklı noktada duruyoruz. Türkiye ne Rusya ve İran ile ne de ABD ile aynı hedeflere koşan bir ülkedir. Türkiye doğru ve ilkelerden yana bir tavır koymaktadır. Bölgede bilek güreşi yapılmasından rahatsızız. İstediğimiz şey artık kanın durması.

    'BU NOKTADA ABD İLE POLİTİKA BİRLİĞİNE SAHİP DEĞİLİZ'

    Biz ABD ile PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütlerine verdiği destek noktasında anlaşamıyoruz ve onların DEAŞ terör örgütüyle mücadelede başka terör örgütlerini kullanmasının yanlış olduğunu her defasında ifade ediyoruz. Biz bu noktada ABD ile politika birliğine sahip değiliz, farklı politikalar izliyoruz. Türkiye'nin bu tutumu değişmemiştir.

    KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bozdağ, "Kendi milletvekillerini Esad'a gönderiyor, onunla fotoğraf çektiriyor. Öte yandan da Esad'ın bütün yaptıklarını yok sayarak adeta Esad'a üstü kapalı bir destek veriyor. Şu anda yaptığı budur'' dedi.

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    Etiketler:
    Emmanuel Macron, Bekir Bozdağ, Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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