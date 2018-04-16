Hükümetten Macron'a yanıt: Doğru ne diyorsa onu savunuyoruz

"Kimyasal silah kullanılması büyük bir vahşettir ve insanlık suçudur. Konvansiyonel silahların kullanılması masumların öldürülmesi de korkunçtur. Dünya uzunca bir zamandır Suriye'de masum insanların öldürülmesini kullanılan silaha bakara adeta seyrediliyor. Suriye rejimine gerekli yaptırımlar uygulanmış olsaydı kimyasal saldırı gerçekleşmezdi. Konvansiyonel silahlarla öldürme kimyasal silahla öldürme gibi suçtur. Çünkü savunmasız insanları öldürüyorsunuz.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Katar'da açıklamalarda bulundu. Bozdağ: Kimyasal silah kullanılması insanlık suçudur. Dünya Masum İnsanların öldürülmesini kullanılan silahlara bakarak seyrediyor. pic.twitter.com/FQJdOxhtss— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 16 Nisan 2018
'BÖLGEDE BİLEK GÜREŞİ YAPILMASINDAN RAHATSIZIZ'
'BU NOKTADA ABD İLE POLİTİKA BİRLİĞİNE SAHİP DEĞİLİZ'
Biz ABD ile PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütlerine verdiği destek noktasında anlaşamıyoruz ve onların DEAŞ terör örgütüyle mücadelede başka terör örgütlerini kullanmasının yanlış olduğunu her defasında ifade ediyoruz. Biz bu noktada ABD ile politika birliğine sahip değiliz, farklı politikalar izliyoruz. Türkiye'nin bu tutumu değişmemiştir.
KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bozdağ, "Kendi milletvekillerini Esad'a gönderiyor, onunla fotoğraf çektiriyor. Öte yandan da Esad'ın bütün yaptıklarını yok sayarak adeta Esad'a üstü kapalı bir destek veriyor. Şu anda yaptığı budur'' dedi.
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