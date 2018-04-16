MEB'den 'dershane' yerine kurs modeli

MEB'in Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, mezun durumunda olanlar ve açık öğretime devam edenler için, 2014 yılında her kademe için kapatılan dershanelerin ve özel etüt merkezlerinin yerine devam edebilecekleri yeni bir 'kurs modeli' oluşturuldu.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, öğrencilerine örgün eğitim müfredatıyla eğitim verecek MEB'in 'yeni nesil' kursları, fiziki kapasitesi yeterli olan tüm resmi normal ve imam hatip ortaokullarında ayrıca tüm liselerde açılacak.

'HAYAT BOYU ÖĞRENME KOMİSYONLARI' KURULACAK

© AA / Arşiv MEB, liselere geçiş yönergesi hazırladı

Yönetmeliğe göre önümüzdeki yıldan itibaren MEB, halk eğitim merkezlerinde açılacak destekleme kurslarında sözleşmeli usta öğreticilerden yararlanacak. Bu kapsamda tüm il ve ilçelerde 'Hayat Boyu Öğrenme Komisyonları' kurulacak.

"Eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak" ve "Eylem planı hazırlamak" gibi görevleri üstlenen komisyonda, bakanlık yetkililerinin yanı sıra her ilde sadece Eğitim-Bir-Sen'in temsilcisi yer alacak. Yönetmeliğe göre destekleme kurslarında görev alan müdürler, kurslarda görev alacak öğretmenleri, henüz yürürlüğe bile girmeyen performans sistemine göre denetleyecek.