Kılıçdaroğlu: Bugün 16 Nisan mühürsüz seçimin, demokrasi ayıbının yıldönümü

İzmir'de düzenlenen 'Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek' Sempozyumu'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- Bugün 16 Nisan mühürsüz seçimin, demokrasi ayıbının yıldönümü. YSK'ya yuvalanan bir grup çete onların arzuladığı sonucu ilan etti.© AA / Metin Aktaş
- Anadolu'nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğdum. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Osmanlı'nın varlığı halinde ben okuyamayacaktım ama Cumhuriyet bize eşit yurttaşlığı getirdi, eğitim, aydınlanmayı getirdi.
#Canlı: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünme" Sempozyumunda konuşuyor https://t.co/hQBAnz7Jz7— AA Canlı (@AACanli) April 16, 2018
- Eğitimi bir partiye militan yetiştirmek için programlarsanız ülkenin geleceğini ateşe atmış olursunuz. Yaşadığımız süreçlerden birisi budur. Cumhuriyeti kuranlar eğitime ve öğretmene olağanüstü önem vermişlerdir. Savaş meydanlarından Gazi Mustafa Kemal Ankara'daki maarif toplantısına gelip katılmıştır. O savaş kazanılacak ama o kazanımın başarılı sürekli olmasının yolu eğitimden geçiyordu.© AA / Evrim Aydın
'ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÇIKARILMALI'
- Kadrolu sözleşmeli ücretli öğretmen bu ayıba da son vermeliyiz. Öğretmen öğretmendir ve kadroludur çalışır. Taslağımız hazır olduğunda bütün paydaşlara göndereceğiz.
- Zorunlu eğitimin kesinlikle parasız olması lazım. Öğrencinin ayakkabısından öğle yemeğine kadar her şeyin devlet tarafından karşılanması lazım. Kesinlikle taşımalı eğitime son vereceğiz.
- Öğretmen arkadaşlarımız emekli olduklarında gelirlerinde düşme var ek iş arayışına giriyorlar. Bunu da düşündük. Bütün öğretmenlere 3600 ek göstergeyi getireceğiz. Öğretmene destek lafla olmuyor.
'ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ'NDE YATILI MESLEK LİSELERİ KURACAĞIZ'
- 2017'de bir ayıptan da söz edeyim size; 2 milyona yakın çocuğumuz okula gidemedi. Aileler yoksul bu çocuklar okullaşamıyor. Bir siyasal iktidar bir avuç tefeciye teslim olmuş durumda. Milyarlarca dolar faiz ödüyorlar.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)