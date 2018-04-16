'Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek' konferansında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, taşımalı eğitime son vereceklerini, zorunlu eğitimin de kesinlikle parasız olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bugün 16 Nisan mühürsüz seçimin, demokrasi ayıbının yıldönümü. YSK'ya yuvalanan bir grup çete onların arzuladığı sonucu ilan etti" dedi.