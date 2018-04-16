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    Polis, Taksim'de CHP'lilere izin vermedi

    Polis, Taksim'de CHP'lilere izin vermedi

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    CHP'liler bugün başlattıkları OHAL eylemleri çerçevesinde Taksim Meydanı'nda açıklama yapmak istedi. Meydanı bariyerlerle kapatan polis izin vermeyince, CHP'liler İstiklal Caddesi'nde oturma eylemi yaptı.

    OHAL'i protesto için Taksim'de eylem yapmak isteyen CHP'lilere polis izin vermedi. Polis, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı ve çevresini eylemi engellemek için bariyerlerle kapattı. İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı'na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

    Meydana alınmayan ​​CHP'liler Fransız Konsolosluğu önünde "Susma haykır, OHAL'e hayır", "Hak, hukuk, adalet", "Her yer Taksim her yer direniş", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam, "Direne direne kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla oturma eylemine geçti.

    ORTAK BİLDİRİ: OHAL NEDİR?

    81 ilde ortak okunan bildiride şu ifadeler yer aldı:

    Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz’daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında, “Evet” demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, “Hayır” demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır.

    Ülkemiz 21 aydır OHAL ile yönetilmektedir. İlan edilişindeki amacından uzaklaşarak demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir saldırıya dönüşen OHAL rejimi; insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK’lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir. Türkiye’yi tek tipe sokmak için sendikalar, meslek oda ve birlikleri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir.

    AKP iktidarının muhaliflerine bir sopa olarak kullandığı OHAL giderek bu faşizan sınırlarını bile aşmış; sağcı-solcu, muhafazakâr-sosyal demokrat, kimseyi ayırmadan tüm toplumu baskı altına alan otoriter bir rejime dönüşmüştür. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır.

    OHAL nedir?

    OHAL, 10 Ekim’de katledilen çocuklarını anmak isteyen anne ve babalara sıkılan biber gazıdır. 

    OHAL, ekmeğinin peşindeki tütün üreticisine vurulan coptur.

    OHAL, Ahmet Şık başta olmak üzere hayatını FETÖ ile mücadeleye adamış gazetecileri zindanlara atmaktır.

    OHAL, işçi grevlerini ertelemek, grev çadırlarına müdahale etmektir.

    OHAL, işlerini geri almak için ölümü göze alarak bedenini açlığa yatıran Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın ölüm tehlikesini görmeyen hükümet inadıdır.

    OHAL, dünyaca ünlü kimi bilim insanlarını FETÖ yalanıyla üniversitelerden atmaktır. 

    OHAL, tiyatro oyunlarını yasaklamaktır.

    OHAL, muhaliflerini “terörist” olarak tanımlayabilme cüretidir.

    OHAL, Ankara Kızılay’da İnsan Hakları Anıtı’nı gözaltına almaktır.

    OHAL, madende oğlu dört yıldır yatan anaya; artık yürüyemezsin, yasak artık demektir.

    OHAL, on binlerce taşeron işçiyi haksız bir şekilde kadro dışı bırakmaktır.

    OHAL, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrencilerin “okuma hakkı”nı elinden alabileceğini söylemek ve öğrencileri tutuklatmaktır.

    OHAL, milli iradeyi yok sayarak, belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmak, belediyelere kayyım atamaktır.

    OHAL, laik eğitim bildirisi dağıtmak isteyen öğrencinin gözaltına alınması, 16 Nisan referandumunda “hayır” propagandası yapan vatandaşın kolunun kırılmasıdır.

    OHAL, seçilmiş milletvekillerini hukuksuz bir şekilde tutuklatmak ve yargılatmaktır.

    OHAL, hakimlerin, savcıların bir parti genel başkanı önünde iliklediği cübbelerdir.

    OHAL, yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı tek adamın iki dudağının arasına hapsetmektir.

    OHAL, doların 4 TL’yi, avronun 5 TL’yi aşmasıdır, Türk Lirası’nın kaybettiği değerdir.

    OHAL, satılan şeker fabrikası, açlık sınırı altındaki asgari ücret, artan enflasyondur.

    OHAL, Twitter’daki 280 karakterden, Facebook’taki “beğen” butonundan korkmaktır.

    OHAL, 12 Eylül cuntasına özenenlerin, askeri darbe dönemlerine rahmet okuttuğu bir düzenin adıdır.

    İlan ederken bir buçuk ay bile sürmeyecek dedikleri, milleti etkilemeyecek dedikleri OHAL, bardağı çoktan taşırmıştır. Sabır testisi kırılmış, toplumun büyük çoğunluğu OHAL rejimine artık yeter demeye başlamıştır. 

    Bugün iktidar partisi ve yeni ortakları, Türkiye’yi uçuruma adım adım yaklaştıran OHAL’i bir kez daha uzatmanın peşindedir. Postallı darbelerle mücadele etme vaadiyle gelenler, gelinen noktada takım elbiseli darbeciler haline gelmiştir.

    Bizim talebimiz kesindir;

    Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine DERHAL son verilmelidir. 

    Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır.

    Sendikalar, meslek odaları ve birlikleri ile sivil toplum örgütlerine yönelik iktidar gücü ile uygulanan sindirme politikaları son bulmalıdır.

    Sivil darbe ile tek koltukta birleştirilen yasama, yürütme ve yargı erkleri, yeniden, çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir.

    Sadece bu meydandan değil, Türkiye’nin 81 ilindeki meydanlardan Ankara’daki Saraylıları uyarıyoruz. 

    Bizler OHAL DEĞİL DEMOKRASİ İSTİYORUZ!

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    Etiketler:
    OHAL, CHP, Taksim, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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